美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇韓籍工具人金慧成近日回到韓國後，接受當地媒體訪問時談及自己加盟在大聯盟的經歷，以及對好友日籍強投山本由伸的敬佩：「每天堅持做同樣的事情，真的非常厲害。即便是休息日，也會來球場練習。」
隨隊奪世界大賽冠軍 金慧成揭榮耀背後的失落
金慧成在韓國電視台JTBC的新聞節目《JTBC新聞室》上回顧了自己在美職的首個賽季及隨隊奪得世界大賽冠軍的經歷。他透過轉隊系統從韓職培證英雄加盟道奇，簽下3年總額 1250 萬美元（約新台幣3.87億元）的合約。
今年僅僅只是金慧成美職生涯的首個賽季，他從小聯盟開季，5月升上大聯盟，並在同月擊出個人首轟，但因左肩受傷在6月底被降回小聯盟，直到9月才重返大聯盟。雖然隨隊打入季後賽與世界大賽，但金慧成在季後賽出場僅2場，沒有任何打擊機會。
對於無法在季後賽上場，金慧成坦言：「與其說寂寞，更是悔恨。」他進一步表示，「身為職業球員，當然都希望能上場比賽，但並非所有人都能參與。重要的是把自己被賦予的角色做好。」
金慧成盛讚山本由伸「連休息日都會在場上練投」
金慧成談到與日本投手山本由伸的互動，笑稱兩人因同為亞洲球員且年紀相近，經常聊天，因此在道奇隊中彼此關係最為親近。他表示，對山本的自律與專注深感敬佩：「從他身上學到很多。他每天都重複相同的訓練，從不懈怠，真的非常了不起。」
金慧成進一步指出韓職通常每週打六場比賽、週一休息，但美職賽程更密集，常要連打10到13天才有1天的休息日。他說：「即使是休息日，我去球場練習時，山本也在場上練投。看到這樣的他，即便已經如此優秀，仍保持每天持續努力的態度，真的讓我非常感動。」
載入史冊的比賽！金慧成談對大谷翔平的深刻印象
當主播問到「你認為大谷翔平最能展現『頂級』實力的時刻是什麼？」金慧成毫不猶豫地指出，「應該就是最近在國聯冠軍賽的表現。他那場比賽既先發投球，又擊出3轟，真的令人印象深刻，也是一場會被載入史冊的比賽。」
資料來源：《Sponichi Annex》
