▲周子瑜（右）將在11月底回台灣開唱。（圖／翻攝自IG@topbeauty_lydia）

TWICE出道10週年，台灣成員周子瑜將在11月底圓夢回到台灣舉辦演唱會，媽媽黃燕玲也跟著全球跑透透，在IG曬出母女合照，超高顏值也被粉絲大讚，「太像姊妹了，媽媽也出道吧！」黃燕玲在IG分享和周子瑜的合照，陪著女兒參加多場海外活動，包括澳門、香港、菲律賓等等，黃燕玲感性說，「很高興在每個地方都留下了很美好的回憶，表演依舊很精彩，也很感謝Elkie與眾多友人帶我們在香港遊玩。」黃燕玲也提到，在澳門因為時間比較充裕，沿途看到很多應援，但遺憾沒能全部逛完，希望下次還能有機會深入參觀，而母女倆超高顏值也受到討論。TWICE於22日、23日2天在高雄世運主場館開唱，舉辦《THIS IS FOR》巡演最終章。出身台南的周子瑜從小就喜歡跳舞，國一時加入舞蹈學院學習，成果發表會影片被上傳到YouTube後，意外改變了她的人生。她也是TWICE中年紀最小、也是JYP娛樂旗下首位、團裡唯一的台灣成員，如今即將登上高雄世運主場館的萬人舞台開唱，被譽為「台灣之光」。