▲台中一處汽車行旁邊紅綠燈號誌被套入三顆輪胎，不少人好奇怎麼放進去以及用途。

▲車行老闆該設計就是為了緩衝，讓騎士不會撞到這種號誌桿底座螺栓降低傷害，沒想到過去30年真的救過2名騎士生命。

▲台中一間輪胎行旁邊的號誌桿業者加裝三顆輪胎來當防護作用，但網路爆紅後遭到關切，上週六已經拆除。

台中市一處路口的紅綠燈號誌底部卡三個輪胎，近日被經過的路人拍下照片引爆討論，讓許多人好奇輪胎到底怎麼放進去的，也紛紛猜測這個用途為何。對此，該汽車行老闆就出面解釋，這是考量到路口車流繁忙，擔心騎士發生車禍撞上基座螺栓造成嚴重傷害才會套上輪胎，別有巧思也已經有30年歷史，還真的曾經救過2名機車騎士。不過《NOWNEWS》實際查證店家，店家則無奈表示上週六輪胎已經遭到拆除。有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「欸不是！它是怎麼放進去的啊？」只見貼出的圖片，該網友經過台中一處路段，貼文曝光後，不少網友全歪樓熱烈討論「電線桿還小的時候就套了，長大不就變這樣」、「這邊之前舉辦套圈圈比賽，獎品紅綠燈一組，有三個人得獎過了」、事實上，網友拍到的這個奇景，位於台中市西屯區洛陽街與青海路口，隔壁的汽車行老闆透露，當時這裡要安裝紅綠燈號誌桿時，出於考量該路段車流繁忙、車禍頻傳，車行老闆也表示，這個設施已經有30年的歷史，「那時候只是想多一道防護，沒想到能救人一命」，而可別小看這種號誌桿的底座螺栓，今年8月苗栗一名婦人從走路不小心跌倒，結果就撞上號誌桿的底座螺栓，不過《NOWNEWS》記者實際致電給車行，車行老闆卻向記者透露，車行老闆表示：「當時初衷就是因為想要防護，因為這個路段車禍多，希望不要有嚴重傷亡。」對於輪胎防護爆紅即被拆掉，車行老闆語氣也感到非常無奈。