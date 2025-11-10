我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委沈伯洋遭到中國國台辦列入「台獨頑固份子」，近期又遭到重慶公安局發布警情通報，稱沈伯洋發起並建立台獨分裂組織「黑熊學院」一事涉嫌分裂國家犯罪。中國官媒《央視》更發布長達7分鐘的影片起底沈伯洋，稱強調可透過國際刑警組織等展開全球抓捕沈伯洋。對此，警政署也做出回應了。針對《央視》稱可透過國際刑警組織對沈伯洋展開全球抓捕一事，警政署表示，台灣的言論自由是憲法保障的基本人權，人民享有政治參與與思想表達的權利，不容許外部勢力以政治指控或恐嚇進行干預，也強調將以最嚴謹的態度維護國民安全及尊嚴，確保不讓人民因言論或政治立場遭到跨國威脅。而對於境外勢力散布不實訊息、煽動恐懼或干預我國言論環境等行為將依法偵辦，絕不寬貸。另警政署提醒民眾勿協助或配合中國官方及其附隨組織從事宣傳、滲透或資料蒐集等行為，以免違反《國家安全法》或《反滲透法》相關規定。回顧這起事件，重慶市公安局上月底發布警情通報，稱沈伯洋發起並建立台獨分裂組織「黑熊學院」，從事分裂國家犯罪活動，將依涉嫌分裂國家犯罪對沈伯洋立案調查。《央視》更尾此製作了長達7分鐘的影片起底沈伯洋，表示可透過國際刑警組織對其抓捕，而沈伯洋則發文反擊：「nobody cares！台灣人真的沒在理中共。」