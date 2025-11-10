我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市警局汐止分局7月前往台北市萬華區艋舺大道一處檳榔攤緝毒，意外撞見命案現場，一名19歲男子捲入感情糾紛而遭到囚禁虐待2天，陳屍在內，檢警追查，主嫌是自稱竹聯幫弘仁會成員的李姓男子，不滿被害人IG私訊邀約他女友，透過女友名義約被害人到汽車旅館，以鋁棒毆打、免洗筷插手臂、打火機燒毛髮，再將被害人帶到萬華檳榔攤繼續施虐，用水果刀割身體、球棒敲生殖器、電擊棒電肚子，甚至播放王心凌的歌曲「心電心」，要求被害人模仿舞步跳10分鐘，嫌被害人跳太爛，就逼他繼續跳不能停，台北地檢署今日偵查終結，以《刑法》傷害致死、私行拘禁致死等罪嫌起訴6名嫌犯，至於共同參與暴行的4名少年，由少年法庭審理。7月9日警方發現萬華一處檳榔攤陳屍一名19歲男子，待在命案現場的少年坦承，與其他同夥一起將被害人帶到檳榔攤，拿球棒毆打他但不知道會害他死亡，之後同夥陸續離開留他看守。萬華分局調查，死者與留守少年原本就認識，經常出入檳榔攤，他們和其餘共犯都是新莊一帶的陣頭，李姓男子是大哥，他不滿被害人「勾勾纏」他的女友，決定找小弟押人圍毆，先透過女友約被害人到一家旅館，再叫小弟押被害人到萬華檳榔攤教訓，卻因為下手太重鬧出人命。死者媽媽在相驗時曾對媒體透露，兒子因為有女生打電話給他，7月7日早上9點多離開家裡，10點還打電話給阿嬤，到了中午手機定位就關掉，不知道他在哪，現在想起來是被「拐出去」。媽媽還說，嫌犯用兒子手機傳訊息給阿嬤，謊稱騎朋友的車出車禍要修車，麻煩先匯2萬8，之後工作再還，但因為訊息中露出破綻，兒子平常對母親都叫媽媽，「假兒子」卻打「媽咪」，還把舅舅叫成叔叔，家裡有猜到兒子可能行動受限，因此回傳訊息要求聽到聲音或看到人，嫌犯才露出真面目，回覆被害人在旁邊睡覺還沒醒，要匯錢過去才能放人，因為一直聯絡不到，7月8日中午去報案。