衛福部食藥署昨（9）日公布，彰化縣衛生局驗出芬普尼超標「毒雞蛋」，除了在彰化販售，全台約15萬顆也流入其他9縣市，包括「桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市」，在全聯、楓康超市等通路販售。全聯今（10）日二度發聲，表示已有多道程序把關，但仍遇到問題商品，第一時間即全數下架。
芬普尼毒雞蛋超標3倍！流向全台10縣市
食藥署聯合地方政府衛生局抽樣檢驗雞蛋農藥殘留，包括傳統市場、餐廳、各大賣場、超市、盤商、進口商等場所，而彰化縣衛生局在販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」，檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」含量0.03 ppm，超過殘留容許量標準0.01 ppm達3倍之多。
食藥署指出，彰化縣案內蛋行蛋品來自單一畜牧場，該等蛋品約15萬顆除了在彰化縣販售，也流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等全台共10縣市全聯、楓康等通路商。
全聯二度發聲！超商量販急撇清：沒有賣
全聯福利中心今（10）日再度發聲表示，關於蛋品管理流程，首先會要求供應商於新品上架前須提供符合標準的檢驗報告作為進貨依據。
此外，平日則依年度計畫針對不同品類及供應商商品辦理例行性檢驗；再者如遇到各地方政府機關至門市執行抽驗時，全聯亦同步進行平行送驗。
全聯提到，「本次事件在管理上已有多道程序把關，但仍遇到問題商品，故門市依規定第一時間即全數下架相關批號商品，並全力協助消費者辦理退貨。」全聯補充，後續仍持續檢視流程與作業環節，確保消費者可以安心選購。
芬普尼毒雞蛋流入全台10縣市，對此，家樂福公共事務部部長陳依芳指出，家樂福目前就所知廠牌，並無販售該品牌蛋品。兩大超商統一、全家也表示，並未販售用食藥署公布的問題雞蛋。
芬普尼是什麼、吃下肚會怎樣？
環境部化學物質管理署指出，芬普尼是一種廣泛用於農藥及環境用藥的化學物質，在台灣被核准用於動物用藥，例如驅除犬貓身上的跳蚤及壁蝨，或是農藥、防治農作物害蟲，以及作為環境衛生藥劑，在居家或公共場所消滅蚊子、蟑螂等害蟲。
林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，人類對芬普尼的每日最高容許量（ADI）是0.0002mg／kg，這次雞蛋檢驗出芬普尼含量是0.03ppm，代表60公斤的成人，1天要吃8顆以上才會達到上限值。在動物實驗上，芬普尼會造成動物有甲狀腺癌風險，對人體不會有致癌風險，但仍不建議繼續食用，應儘速退貨。
🟡應下架回收市售包裝蛋品共9項如下
1、四日鮮蛋10粒裝（溯源碼I47045-251103C）
2、巨的卵（白殼雞蛋）10粒裝（I47045-251103C）。
3、大巨蛋（白殼雞蛋）10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）
4、悠活鮮蛋（白殼雞蛋）10粒裝（溯源碼I47045-251023C）
5、富翁洗選蛋（白殼雞蛋）10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）
6、初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）10粒裝（溯源碼I47045-251023C）
7、四季巨蛋（白殼）10粒裝（溯源碼I47045-251023C）
8、香草園洗選蛋10顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）
9、鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）10粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）
資料來源：食藥署、環境部化學物質管理署、全聯
