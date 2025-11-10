我是廣告 請繼續往下閱讀

聯邦銀行今（10）日宣布，與MaiCoin數位資產買賣平台推出全新合作服務，聯邦銀行信用卡卡友可使用紅利點數兌換指定加密貨幣商品序號，也是國內首次將多張信用卡的「紅利回饋」與「數位資產」結合的跨界合作，讓卡友能以更靈活的方式運用紅利點數，拓展金融科技的應用場景。聯邦銀行表示，即日起至明（115）年12月31日，紅利點數1100點即可兌換MaiCoin市值新台幣50元指定加密貨幣商品序號，5種指定加密貨幣商品序號包含比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、泰達幣（USDT）、USD Coin（USDC）及MAX Token（MAX）。MaiCoin為回饋新用戶加入，也推出「限時加碼新戶禮」，活動期間於 MaiCoin 平台之註冊頁面填入合作推薦碼 unionbank，完成註冊流程並通過等級二（Level 2）驗證即可獲得市值新台幣200元的泰達幣（USDT）。透過安全合規的交易架構，卡友能在聯邦銀行信用卡網站中輕鬆完成兌換，少少點數就能體驗透明、便捷又安心的加密貨幣入手流程，輕鬆踏入數位資產世界。隨著數位金融的普及，越來越多用戶希望能透過日常消費獲得更多回饋，聯邦銀行也致力打造「紅利即資產」的新應用模式，讓紅利點數不再只能兌換實體商品或票券，而能進一步轉換為具有市場價值的數位資產，提供卡友更多元的理財選擇。聯邦銀行表示，這次合作象徵傳統金融與數位資產產業的融合邁入新階段，聯邦銀行與MaiCoin平台未來將持續深化合作，探索更多紅利點數應用與金融科技整合的可能性，期望讓消費回饋更有價值，打造紅利點數與數位資產共榮的未來生態。