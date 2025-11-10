小叮噹粉絲嗨了！日本迴轉壽司藏壽司表示，最新聯名哆啦A夢與哆啦美，限定13款扭蛋11月14日開搶5款公仔吊飾、4款磁鐵書籤、4款胸章，消費滿額「免費送貼紙」，全台5大限定佈置主題店也登場，打卡還有機會拿到輕簡旅行袋。壽司郎表示，11月12日迎接「感蟹祭」，開吃水煮松葉蟹、帝王蟹海苔包、螃蟹奶油可樂餅一次看。
藏壽司哆啦A夢13款扭蛋11/14開搶！吊飾、磁鐵、胸章一覽
「ㄤㄤㄤ～」哆啦A夢降臨藏壽司！台灣藏壽司表示，首度合作Doraemon限定扭蛋來了！哆啦A夢與哆啦美兄妹超萌結合藏壽司，全新推出13款限量聯名扭蛋，11月14日至12月19日全台門市開搶。5款「公仔吊飾」只見哆啦A夢化身鮪魚壽司、鮭魚卵軍艦、還陶醉躺在玉子燒及手卷裡，哆啦美則坐擁玉米沙拉軍艦。
4款
「磁鐵書籤」看得到哆啦A夢與哆啦美一起躲在豆皮壽司、花枝壽司裡，或拿著鯛魚燒以竹蜻蜓飛上天；4款「胸章」則有哆啦A夢鮭魚壽司、哆啦美鮮蝦壽司的身影，療癒大家的日常。
消費滿額「免費送造型貼紙」4款！13家限定門市一覽
藏壽司「哆啦A夢」滿額贈！限定13間店，11月14日起單筆消費滿600元、並完成指定任務，即可「免費送」獲得超可愛「哆啦A夢造型貼紙」（共4款隨機，限量13000個，紙製尺寸約10x15cm）。
限定門市為：松江南京店、板橋遠科店、桃園遠百店、八德興豐路店、林口三井Outlet店、台中惠文路店、台中大遠百店、台中港三井Outlet店、台中三井Lalaport店、嘉義耐斯店、台南FOCUS店、漢神本館店、高雄岡山店。
全台5大主題店！打卡抽「輕簡旅行袋」2款
全台僅有5間藏壽司打造「哆啦A夢」限定佈置，「基隆中正信三店」、「板橋遠科店」、「
台北館前店」、「台中惠文店」及「高雄岡山店」11月14日同步登場主題店裝，從門貼、等候區到櫃檯區，全都都找得到哆啦A夢及哆啦美限定佈置。限時完成拍照上傳指定社群打卡任務，FB有機會抽中「murmur輕簡旅袋（鈴鐺款）」5名、IG則是「murmur輕簡旅袋（哆啦A夢款）」5名。
提醒大家，活動期間至2025年12月19日為止，數量有限、送完為止；獎品為隨機贈送不可挑選；ビッくらポン是否會中獎為機率問題，如未中獎還請見諒；圖片僅供參考。
壽司郎：「感蟹祭」11/12開吃！水煮松葉蟹、帝王蟹海苔包
秋天就是要吃螃蟹！台灣壽司郎表示，11月12日至11月30日期間限定開吃「感蟹祭」，水煮松葉蟹、北海道產帝王蟹海苔包、蟹膏紅雪蟹、爆量3種海味軍艦、豪華蟹總匯、蟹膏蟹肉押壽司、奢華蟹鮪拼盤、蒜香北海道產真鱈天婦羅、北海道產櫻鱒、炙燒起司豆皮壽司、螃蟹奶油可樂餅，滿滿美味爆量登場。
聯名「一幻拉麵」開吃一幻蝦味噌拉麵；最新甜點則有「香草冰淇淋＆栗子地瓜派 」。提醒大家，數量有限，售完為止。
資料來源：藏壽司、壽司郎
