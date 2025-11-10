我是廣告 請繼續往下閱讀

日本今年熊患事件多，目擊、傷亡人數持續增加，甚至有專家擔心，今年的熊恐怕不一定會冬眠，提醒民眾外出時要格外注意。青森縣三戶町一家拉麵店，9日就又發生員工被熊襲擊，導致臉部受傷的事故，但他將熊甩飛反擊，性命無礙。綜合日媒報導，事發在當地時間9日凌晨4點左右，57歲的拉麵店男性員工，正在進行開店前的備料等工作，突然遭到一頭約1公尺高的野熊襲擊，右眼眉間、額頭被抓傷流血。在被熊攻擊後，男子奮力反擊，熊隻落荒而逃，但男子並沒有馬上通報或叫救護車，而是繼續手邊的工作，直到店裡其他人上班時，注意到他臉上的傷勢並詢問後，男子才講述自己稍早受傷的情況，聲稱：「被打了，我就把牠甩回去」。同時隨即通報給警消知道，男子被送往醫院，拉麵店當天暫時停業，當地警方和政府正在加強警惕，包括巡邏週邊地區。