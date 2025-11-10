我是廣告 請繼續往下閱讀

中央氣象署預測颱風「鳳凰」將升級為強颱，且會從西半部登陸，台中市政府昨（9）日開設三級應變中心，市長盧秀燕並針對非洲豬瘟爆發後，新增之12處供倒廚餘的衛生掩埋場表示目前都已經完成加固。不過，網友對此並不買單，發文怒轟：「我煮火鍋加蓋都比這個可靠」。面對颱風直撲西半部，網友直擊廚餘場蓋上防水布，壓上石頭和木條的畫面，怒批：「廚餘掩埋場如何做防颱，台中市政府：做好了」，其他網友也說：「在上面加一塊帆，布再放幾塊石頭、木條，小市民很想知道，是怎樣的神奇帆布和工法，就可以廚餘水就不會漏出來？」該文在Threads上引起迴響，獲得近2千讚，大批網友也紛紛留言表示：「還以為我看到非洲原始部落的防水工法」、「我很慶幸現在目前苗栗不是最丟臉的」、「不要穿洞洞鞋了，因為你不知道腳下的水是不是純粹的雨水」、「台中人自求多福」、「就這麼薄薄一層」、「這已經是台中市政府最嚴謹的做法了」等。