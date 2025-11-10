我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年縣市長選戰逐漸升溫，台北市長之戰備受外界關注，身為「現象級」政治人物的民進黨立委王世堅，先前再三強調他不會登記參選，並承諾全力支持黨內提名人選，同時也透露，自己身為二二八受難家屬，「不想輸給蔣家後代」。有意爭取連任的現任北市長蔣萬安聽聞此話，僅表示目前專注在市政上，完全不會去想選舉的事情。資深媒體人黃暐瀚提到，身為「現象級」的政治人物，王世堅如果參選台北市長，勝敗先不論，「選舉精彩度」肯定破表，由於堅哥擁有「跨年齡、跨地域、跨性別、跨黨派」的喜好度，明年藍營勢必得將重兵拉回北市，無法全力進攻南高。然而，這段時間以來，王世堅面對參選議題卻一直「興趣缺缺」，既未提交「意願書」，面對媒體也一再強調「沒有想過選市長」，堅哥是真的不打算選嗎？王世堅日前上黃暐瀚的節目《下班瀚你聊》時，首度剖析自己的內心世界，他說：「蔣萬安95%會連任。身為二二八受難家屬，我有一個私人情感的因素過不去，我不想輸給蔣家後代，這樣對我的外公還有爸爸，沒辦法交代。」蔣萬安今（10）日出席鳳凰颱風整備會議，被問及此事時僅表示，「今天就進行各項防颱整備會議，我們都專注在市政上，完全不會去想選舉的事情」。