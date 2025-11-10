我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年地方大選將登場，各黨布局備受關注，其中，新北市是否藍白合成焦點，不過，有網友近日在Threads上發現，他同時追蹤政壇三個黨，才意外發現各黨基本上互不追蹤，僅有國民黨追蹤民眾黨。對此，其他網友也紛紛留言表示：「只看到綠、大藍、小藍」、「不愧是柯南，找到了小藍」。藍白合不合、怎麼合一直都是政壇話題，眼尖網友近日意外發現，在各黨幾乎互不追蹤的情況下，只有國民黨追蹤了民眾黨，該網友認為，這是只有三個黨都有追蹤才能發現的有趣現象，他也提到：「三個黨都追蹤，只是因為我不想進入同溫層而已，世界很大，我想看到的是不同視角所看到的世界。」該文一出，底下網友也紛紛表示：「你這種才稱得上中間選民」、「只看到綠、大藍、小藍」、「國民黨有追蹤民眾黨」、「現在沒有藍了啦，只有綠跟紅」、「大藍追蹤小藍，小藍沒追蹤大藍」、「單相思太苦了」、「大哥關照一下附屬的小弟，正常」等。