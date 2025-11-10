我是廣告 請繼續往下閱讀

近日網紅醫師蒼藍鴿在臉書分享，「除了猛健樂，連半年一次的膽固醇神藥樂脂益都缺貨控貨了。」食藥署今（10）日回應，食藥署於今年9月接獲許可證持有藥商通報，因市場需求增加，部分劑量控貨供應，但10月再次確認，目前供應已恢復正常。而降膽固醇藥品樂脂益並未接獲短缺通報，與藥商確認也供應正常。食藥署藥品組副組長林意筑說明，近日有社群媒體貼文指稱「自費減重藥品及降血脂藥品有缺貨及控貨情事」，以Tirzepatide成分注射筆猛健樂，為GLP-1藥品，核准適應症為「血糖控制及肥胖與過重之體重控制」。食藥署於今年9月接獲許可證持有藥商台灣禮來股份有限公司通報，因市場需求增加，部分劑量控貨供應。食藥署隨即啟動追蹤，並於10月主動向該公司確認，目前供應已恢復正常。林意筑說，在降膽固醇藥品「Inclisiran Sodium成分注射劑」樂脂益，核准適應症為「原發性高血脂症的輔助治療，以降低原發性高血脂症成人病人之低密度脂蛋白膽固醇」。食藥署未接獲該藥品短缺通報，經與許可證持有藥商台灣諾華股份有限公司確認，目前供應正常。食藥署提醒，減重應在專業醫師評估下進行，搭配均衡飲食與運動，方能安全且持續達成體重控制目標。另外衛福部已建立「藥品供應通報處理中心」，若醫療機構、藥局有缺藥情事，可透過「西藥醫療器材供應資訊平台」查詢或通報。