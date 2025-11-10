我是廣告 請繼續往下閱讀

11月11日（周二）各縣市停班停課最新資訊（更新時間11/10 16:00）

▲中央氣象署今（10）日14點公佈的最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，對比先前數據，暴風圈侵襲北部縣市略有降低。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

鳳凰颱風影響台灣時程

▲鳳凰颱風影響台灣的風雨重點時段，將從今（10）日一直到周三（12日）最為顯著。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

台灣停班停課、防災假標準

鳳凰颱風（FUNG-WONG）持續朝台灣逼近，中央氣象署預計明（11）日上午發布陸上颱風警報，由於是平日，許多上班族、民眾都關心明天是否會停班停課，對此，《NOWNEWS今日新聞》將持續追蹤11月11日（周二）停班停課資訊，不斷更新各縣市防災假宣布最新通知，本文提供給讀者一次掌握。根據中央氣象署今（10）日下午2點最新公布的數據，目前台灣本島不少縣市略微降低，台北市、新北市、桃園市、基隆市等北部縣市都只剩下5成左右。台北市：尚未宣布。新北市：尚未宣布。基隆市：尚未宣布。桃園市：尚未宣布。新竹市：尚未宣布。新竹縣：尚未宣布。台中市：尚未宣布。苗栗縣：尚未宣布。彰化縣：尚未宣布。南投縣：尚未宣布。雲林縣：尚未宣布。嘉義市：尚未宣布。嘉義縣：尚未宣布。台南市：尚未宣布。高雄市：尚未宣布。屏東縣：尚未宣布。宜蘭縣：尚未宣布。花蓮縣：尚未宣布。台東縣：尚未宣布。澎湖縣：尚未宣布。連江縣：尚未宣布。金門縣：尚未宣布。颱風暴風侵襲機率是指未來120小時「颱風七級風暴風」侵襲該處的機率，例如：某縣市的颱風暴風侵襲機率80％，即代表該縣市在預測時間範圍內，在過去五年氣象署官方預測類似路徑100次之中，颱風七級風暴風侵襲該處之案例有80次。據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。