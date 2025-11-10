我是廣告 請繼續往下閱讀

一名外型姣好的宋姓女大生，藉由包養網認識並產下一子，她聲稱王文洋是小孩父親，要求認祖歸宗遭到拒絕，雙方鬧上法院，台北地方法院判決出爐，；女大生主張王文洋以現金方式給付4千萬撫養費，不過，因此法官認定王文洋與小孩沒有親子關係、要求王文洋認領小孩也不合理，判女大生敗訴。女大生主張，2018年在包養網上先認識一名許姓男子，透過許姓男子的介紹，與王文洋發生關係，第一次在王文洋家中，之後除了王文洋住家，還在王文洋的辦公室有性行為，女大生說，2019年1月她發現懷孕，王文洋表示尊重女方意願，並承諾扶養小孩，女大生總共收了，都是王文洋當面交付，為了照顧小孩、給小孩好的教育環境，她去買了學區房，把房子登記在小孩外婆的名下；女大生還說，王文洋送過給她，如果不是因為她為王文洋生下兒子，王文洋不可能會贈送這些精品還答應付扶養費。王文洋否認與女大生發生性關係，也否認給過4千萬現金，並反咬女大生自認使用包養網，，「交友情況複雜」，懷孕生子與他無關。北院調查的結論是，女大生頂多只能證明她生下兒子並發律師函找王文洋出面處理，但無從證明王文洋與她兒子有血緣關係。法院審理期間，，她和王文洋的第一次，已經記不得時間、年份，跟王文洋做過幾次也不記得了，她和王文洋並非情侶，也沒有王文洋的手機號碼、通訊軟體、電子郵件，只在懷孕期間拿到王文洋辦公室電話。女大生提出她與許姓男子的對話，她提到希望王文洋作親子鑑定、領養小孩、讓孩子認祖歸宗，許姓男子卻回她：法官綜合各項事證，認定王文洋確實跟女大生有親密關係，但很難判斷到底是誰讓女大生懷孕；女大生與許姓男子的對話中雖提到「拿總裁很多錢」，但金錢的性質究竟是小孩扶養費、與王文洋發生關係或其他原因，並無法確定，也不能推斷小孩曾接受王文洋撫養。女大生曾聲請法院命令王文洋接受DNA檢驗，不過法官覺得她的舉證不足以說服王文洋與孩子存在血緣關係，王文洋沒必要配合，因此並未准許驗DNA的聲請。本案尚未判決確定，女大生可以提起上訴。