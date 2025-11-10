我是廣告 請繼續往下閱讀

Q1：補助3.0方案的補助次數和補助金額是如何計算？

Q2：36歲至未滿39歲若要申請補助，最多可以植入幾個胚胎？

Q3：不孕症試管嬰兒補助次數可以從3.0方案實施後重新計算嗎？

Q4：一定要成功懷孕才能領到補助嗎？

Q5：如果不清楚這些規定，如何確保申請補助的權益？

衛福部「不孕症試管嬰兒補助2.0」自110年7月推動，截至114年10月底，已協助2萬6千多對夫妻迎接超過3萬1千名新生兒。行政院於114年9月18日宣布，114年11月1日起加碼補助，升級為「3.0版」，首胎第1次申請最高補助15萬元，其後各胎第1次補助也由現行6萬元增加至15萬元，減輕年輕夫妻經濟負擔，並對接續生第2、3胎及再次嘗試療程皆有加碼補助，有助民眾好孕接二連三。針對「不孕症試管嬰兒3.0方案」加碼，國民健康署也整理出民眾最關心的5大問題及回答：A1：不孕症試管嬰兒療程的補助次數，是以每一胎首次申請時的年齡來判斷。若這一胎首次申請補助時年齡未滿40歲，則這一胎最多可以補助6次療程；若這一胎首次申請時的年齡為40歲至未滿45歲，則最多可以補助3次。但要注意，不論是這一胎的第幾次療程，都必須是未滿45歲才能申請補助。補助金額也是以這一胎首次申請時的年齡來判斷，若這一胎首次申請時未滿39歲，第1次療程最高補助15萬元，第2、3次療程最高補助10萬元。若這一胎首次申請時的年齡是39歲至未滿45歲，則第1次療程最高補助13萬元，第2、3次療程最高補助8萬元。114年11月1日起申請補助的療程，若植入胚胎時未滿39歲，只能植入1個胚胎，若植入胚胎時已滿39歲，最多只能植入2個胚胎。若不符合上述胚胎植入數規定，將無法獲得補助。2.0方案期間申請的補助，在3.0方案開辦後，將延續2.0方案已補助的次數計算，不會重新起算。3.0方案和2.0方案一樣，可依據各個療程不同的施術方式和結果給予補助，包括從取卵到胚胎植入、取卵後因特定因素無法進入胚胎植入療程，或是將過去冷凍的胚胎解凍進行植入，都有不同的最高補助金額，可依實際狀況進行申請。所有的補助程序都是透過人工生殖機構協助線上申辦，並透過資訊管理系統進行補助時間點和年齡的比對，確保申請補助金額的正確性，國民健康署特約的人工生殖機構也都會有專人提供說明。請有需要的民眾，一定要在接受療程前提出申請，若事後申請，依規定將無法提供補助。