我是廣告 請繼續往下閱讀

副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說。外交部長林佳龍全程陪同，他表示，「這次蕭副總統成功踏入歐洲議會，象徵著台歐共創歷史新頁」，更透露「當蕭副總統站上講台的那一刻，很多人都哭了。」對此，媒體人黃揚明戳破其中3項假消息，直言是拿外交突破來包裝神化而已。黃揚明表示，外交的突破，不需要用神話造神，也不需要冷嘲熱諷，只要能對台灣實質有利，都是好事，但是，朝野都不需要透過「假消息」來自我肯定、否定。他指出，第一個假消息，居然是IPAC官方X平台上發布的，當中稱「這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講」，而這樣的訊息也廣受媒體轉載報導。黃揚明強調，IPAC的描述當然不是事實，還不論這場活動並非歐洲議會的官方會議，甚至連「外國國會首次演講」都是很荒謬的錯誤描述，因為就在去年12月，總統賴清德首次出訪，就曾在馬紹爾、帛琉等友邦的國會發表演說，其實，歷任總統出訪也都會到各友邦的國會演說，像是蔡英文卸任前一年，便曾出訪在貝里斯國會演說。「IPAC的描述方式，反而否定了我國元首多次在友邦國會演說的事實。其實，我國政府應該明確抗議才對。」黃揚明指出，這也不是首位中華民國副總統到歐洲國家訪問，例如1997年連戰訪奧地利、冰島；2014年吳敦義訪教廷，而這次是第一位民進黨執政時期的副總統訪歐。另外，黃揚明提到，在野支持者低級地造謠說：「法國BBC報導⋯」稱台灣捐了80億歐元，約2867億新台幣，換取蕭美琴上台演講的機會，這讓他傻眼痛批：「莫名其妙的假訊息」。黃揚明直言，無論支持或反對，都不需要使用謠言。但是，政府大力闢後者的謠言時，卻不見對前者的謠言澄清說明，也只是拿外交突破來包裝神化而已。