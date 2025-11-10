我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賓賓哥（如圖）赴新北地方法院按鈴提告，指控圤智雨對詆毀名譽、恐嚇散布不雅影片。（圖／翻攝自江建樺臉書）

賓賓哥開告圤智雨！控他勒索百萬、恐嚇散布不雅片

▲圤智雨（如圖）與賓賓哥糾紛不止息，如今雙方鬧上法院。（圖／翻攝自圤智雨臉書）

公益網紅「賓賓哥」（江建樺）行事風格大膽、直率，日前他遭圤智雨質疑做假公益，事後向對方提出誣告訴訟，雙方正面開戰，今（10）日稍早賓賓哥赴新北地方法院按鈴提告，控告圤智雨恐嚇取財百萬、加重誹謗等罪，火大怒嗆：「我沒有任何見不得人的事，選擇把所有證據交由法律處理！」並透過律師遏止該類行為：「面對遏止歪風，一切交由司法，依法究責、絕不和解！」賓賓哥指出，圤智雨聯合「小諺聊佛牌」、「凱哥水兄弟」、「執夜提燈飛廷」、「原子祥冰品」等多名直播主，從直播詆毀、捏造不雅影片到電話恐嚇，一系列行為嚴重損害了個人聲譽與合法權益，更擾亂了網路空間秩序，令自己深感困擾。這段期間，賓賓哥多次於深夜接到匿名威脅電話，內容包含「強行帶走」、「關進狗籠」等言語，恐嚇自己出面「協調」，否則就要散布手中掌握的不雅影片，「涉案者甚至到我所屬佛堂門口直播叫囂，直接在鏡頭前放話『要我去死』！」其中一通電話中，對方自稱圤智雨的主管，聲稱握有「八個錄音檔和不雅照」，並要求賓賓哥在本月12日前支付7位數勒贖金，賓賓哥鄭重強調：「我沒有任何見不得人的事，選擇把所有證據交由法律處理！今天站出來，不只是為了自己。」賓賓哥透過律師表示，若相關事證查明成立，涉案行為已觸及多項刑法罪責，包含刑法第346條恐嚇取財罪、刑法第310條加重誹謗罪、刑法第315-1條散布他人隱私影像罪，其中最高可處5年以上有期徒刑。賓賓哥嚴正喊話：「我要讓所有被網路暴力、威脅、造謠過的人知道，沉默只會讓惡愈加放肆，面對遏止歪風，一切交由司法，依法究責、絕不和解。」