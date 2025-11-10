我是廣告 請繼續往下閱讀

副總統蕭美琴7日驚喜現身布魯塞爾歐洲議會大樓，以台灣副總統身分在「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表演說；然而，近日卻謠傳「法國BBC報導，台灣砸80億歐元，換蕭美琴20分鐘演講」，總統府隨即闢謠，並強調將依法調查處理。民進黨立委林楚茵也揪出其中貓膩，狠酸造謠仔連3個英文字母是什麼縮寫都不知道，並強調「見不得台灣好的造謠仔就該法辦」！林楚茵指出，首先，法國根本沒有「BBC」，造謠仔這三個英文字母是什麼縮寫都不知道吧？全名是British Broadcasting Corporation，也就是英國廣播公司，怎麼會是法國的！造謠仔連基本常識都沒有，憑什麼評論外交政策？林楚茵續指，其次，「80億歐元」快台幣3000億，普發現金一人一萬都得編特別預算，而外交部114年在不刪不砍的情況下預算才319億，甚至今年媒宣費、業務費、國際交流費還被藍白刪光。哪個部會有這筆錢？造謠仔睜眼瞎說貶抑台灣，是誰的指令？是中共要造謠仔效法「吳石精神」顛覆台灣嗎？林楚茵強調，中國處處打壓台灣國際空間，更企圖長臂鎮壓台灣政治人物，她自己訪問法國時也遭到中國跟監，而蕭美琴已是中華民國副總統，出國行程低調、保密，不就是為了避免2024年捷克遭中國跟監的車禍重演嗎？在野黨說「偷渡」、「見不得光」，根本不懂裝懂，還是在野黨也跟氣噗噗的中共一樣，看不得台灣好！