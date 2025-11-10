我是廣告 請繼續往下閱讀

食藥署聯合地方衛生局抽樣檢驗雞蛋農藥殘留，發現有一畜牧場的雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」，15萬顆雞蛋流向9縣市全聯、楓康等販售通路商。毒物科專家指出，根據文獻顯示，芬普尼在人體的半衰期比較長，約150至245小時。至於排出方式，醫師認為多喝水、多吃蔬果或許可幫助排出。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海今（10）日受訪時提到，芬普尼是一種農藥，作為農藥使用是一種殺蟲劑，會造成蟲的神經毒性而死亡，但仍會有相關規範。顏宗海指出，以毒性而言，芬普尼為中等毒性，動物實驗證明，芬普尼有致癌性，長期可能增加甲狀腺、癌症風險。醫師說明，若民眾誤喝，臨床上並沒有解毒劑，只能等身體慢慢代謝。顏宗海提醒，或許多喝水、多吃蔬果，可以幫助從糞便中排掉。或真的懷疑自己吃到有問題的雞蛋，出現噁心、嘔吐、或意識不清等不適症狀應盡速就醫。