▲T1睽違八年再次挑戰成功三連霸，實現夢想，再次拿下召喚師盃，AD選手Gumayusi則憑藉穩定發揮榮膺FMVP。（圖／取自LOL Esports）

▲韓國總統李在明也親自於社群平台發文祝賀T1，讚譽這是「將被載入電競史冊的偉大成就」。（圖／美聯社／達志影像）

2025《英雄聯盟》世界大賽（Worlds 2025）圓滿落幕，T1在總決賽以3：2擊敗KT Rolster，達成史無前例的三連霸壯舉！這不僅是中路傳奇選手Faker生涯第六座世界冠軍，更讓T1正式締造屬於自己的「王朝時代」。賽後，韓國總統李在明也親自於社群平台發文祝賀，讚譽這是「將被載入電競史冊的偉大成就」。決勝第五場，T1選出強勢衝排陣容，由打野Oner主導前期節奏，成功養成上路Doran的卡蜜兒，穩住優勢後最終以3：2驚險取勝。這也是Faker繼2017年未能完成三連霸後，睽違八年再次挑戰成功，實現夢想。上路新援Doran拿下職業生涯首冠，AD選手Gumayusi則憑藉穩定發揮榮膺FMVP。韓國總統李在明於社群媒體發文祝賀，全文中寫道：「衷心祝賀T1在2025年《英雄聯盟》全球總決賽中達成史上首個三連冠。這將被載入電子競技史冊，是偉大的壯舉。你們在世界舞台上讓『大韓民國』的名字閃耀，再次證明了我們是電競強國，為此感到無比自豪。」李在明並讚揚T1展現出的團隊合作與精神力量，強調政府將持續支持電子競技與文化產業發展：「我們會讓選手能夠無懼挑戰、持續追夢與延續熱情。」他最後也向KT Rolster送上鼓勵：「向奮戰至最後、奉獻精彩比賽的KT選手們獻上熱烈掌聲。」T1成為《英雄聯盟》史上首支達成三連冠的戰隊，Faker也以六座世界冠軍的驚人成績再度刷新傳奇地位。從2013年初登舞台至今，他歷經巔峰與低谷，如今再度站上世界之巔，完成屬於自己的電競神話。