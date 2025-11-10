我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（10）日開紅盤，加權指數報27805.47點，指數上漲154.06點，重新站回月線之上，盤中指數震盪持續走高，最高點攻上27976.89點，終場收在27869.51點，大漲218.10點，成功收復5日線、月線及季線，成交量4894.5億元。權值股台積電上漲15元，報收1475元。權值股表現，鴻海上漲5.5元，收249.5元；台達電上漲17元，收982元；廣達上漲4.5元，收291.5元；富邦金上漲0.1元，報收90.6元，聯發科下跌10元，收1250元。記憶體持續成為盤面上焦點，南亞科、群聯、鈺創、宇瞻、創見、華邦電漲停股價鎖死，力積電收盤上漲逾3%，股價報收31.55元。機器人族群彬台、銘異漲停鎖死在58.3元、26.25元；貿聯-KY收盤上漲逾8%，報收1535元、佳能則漲逾5%，收85.9元。此外，散熱、PCB族群、IP設計股今日表現也相對亮眼，尤其千金股強勢上漲，奇鋐收漲逾5%，上漲85元；創意則直奔漲停板，股價鎖死在1890元，上漲170元；勤誠小漲0.5元，收1015元。分析認為，投資人若考慮進場，可優先觀察上述族群中具業績題材，以及漲勢未過度延伸的標的。