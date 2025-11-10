我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Doran選手拿下職業生涯首座世界賽冠軍。（圖／取自LOL Esports）

2025《英雄聯盟》世界大賽（Worlds 2025）圓滿落幕，T1在總決賽以3：2擊敗KT Rolster，達成史無前例的三連霸壯舉。昨天第五局激烈戰況仍然讓人記憶猶新，從未拿過冠軍的「Doran」崔玄準似乎太緊張了，竟然在大優勢之下衝上高地「送頭」，今（10）日T1決勝局語音曝光，也確認當下是「Faker」李相赫要他找機會用大招開團，沒想到Doran腦筋一片空白，竟然直接衝上去，讓比賽增添了一些懸念。當時T1拿下巴龍Buff，正要往高地推進，裝備相當好的卡蜜兒無疑是一個重要的矛點，Faker當時表示「找一下上路R的機會」，結果中路的Doran就直接一腳踢進高地，深陷敵人之中，之後他想撤卻已來不及，被對手留下，遭到擊殺。當時T1雖然領先超過一萬經濟，但因為對方有史矛德此強力後期英雄，因此Doran連續「送頭」，還是不免讓人有些擔心，最大的是影響到自己和團隊的心態。結果T1其他四人不愧是至少兩冠在手的大賽選手，大家心態都相當穩健，Faker鼓勵Doran：「冷靜一點，深呼吸一下」、「不用覺得抱歉，先深呼吸一下」，而輔助Keria則是說「放輕鬆，我們優勢很大」。後來T1在巴龍區和對手激戰，一波擊潰對手，並且底定勝局，Oner也開心祝賀Doran：「我就說可以吧，玄準哥（Doran本名）！」讓然看到T1隊友之間的好感情。