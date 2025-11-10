中國江蘇徐州九頂山野生動物園裡，有一隻與眾不同的非洲獅因外貌成為園內人氣王。牠天生四肢比例明顯短小，樣子乍看宛如「獅版柯基」，因此被飼養員取名「柯基」，牠性格溫順卻因體型差異遭獅群排擠，只能單獨飼養。「柯基」模樣曝光後，立即在社群上爆紅，獨特外型令網友直呼：「這反差太可愛了！」
非洲獅「柯基」腿短爆紅！可愛反差樣曝光
綜合陸媒報導，「柯基」於2022年自上海野生動物園轉來，目前約四歲，因遺傳基因異常導致四肢比一般獅子短，使牠在獅群中顯得格格不入。飼養員透露，「柯基」個性非常溫和，園方曾多次嘗試讓牠融入其他獅群生活，但每次都失敗收場，只能暫時安排在後勤區獨立飼養。
雖然柯基尚未正式對外露面，但員工私下拍攝的照片陸續流出，意外讓這隻「短腿獅」在網路上爆紅，成為動物園明星。飼養員小蔡笑著說：「這次牠能受到大家的喜愛真的是一件好事，希望有一天牠可以正式和大家見面，因為牠真的非常可愛！」
園方則表示，「柯基」牠健康狀況穩定、生活作息規律，已安排在11月9日對外公開亮相。對此，許多網友迫不及待，瘋狂敲碗想見到本獅：「原來柯基不是狗，是獅子」、「腿好短好可愛」、「拜託讓我們看看牠走路的樣子」。
