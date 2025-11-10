我是廣告 請繼續往下閱讀

前台北市長柯文哲身捲京華城弊案、政治獻金疑雲，遭羈押約1年，近期穿戴電子監控設備恢復自由身，其妻子陳佩琪昨（9）日再發文分享生活點滴，不忘偷臭總統賴清德，柯文哲的YouTube頻道也上傳阿北體驗男仕理髮的影片，只見柯文哲笑容滿面抱怨妻子每天煮飯「害他長胖2公斤」，但被幕僚忘記要不要去找館長運動？他淡淡回應：「還沒、還沒」，更一度脫口「黃國昌現在判若兩人」。柯文哲頻道8日分享理髮影片，和髮型師閒聊提到陳佩琪退休在家「沒事幹」，每天煮飯給他吃，害到他出關2個月就胖了2公斤，現在已經76公斤，而在看守所裡最低有掉到剩71公斤。聽聞阿北覺得自己胖了，幕僚和髮型師當下直喊要他多運動，更提議阿北可以去館長的健身房，柯文哲當下只是淡淡回應：「還沒、還沒」。講到館長健身房，旁人也一搭一唱說：「讓黃國昌帶你去呀」、「對，他常常都會去」等語，阿北順勢急轉話題並脫口說：「其實黃國昌判若兩人，跟以前長得不太一樣」，這時，畫面外先是傳出一聲尬笑，之後小心詢問：「這是有失言邊緣嗎？」，另外有人馬上插嘴緩頰：「變瘦、變瘦了啦」，阿北也馬上接話說：「對啦，變黑、變瘦啦，臉型完全不一樣。」而陳佩琪昨發文分享和柯文哲去參加台灣醫學會，活動竟為了總統的致詞而都硬生生延遲半小時才開始，柯文哲和很多醫生都碎碎念，說浪費大家的時間，不過陳佩琪一直要他安靜， 並說：「你現在是他的階下囚，萬一人家不高興，就找個理由要法院把你押回去，或給你加個幾百萬的保金的，那我們就慘了」，陳佩琪提到，我說你已經多年沒賺錢了，家裡為官司，生活費都見底了， 柯文哲一聽，立刻警覺嚴重性，馬上回復到現實狀態，乖乖坐著等大夥兒都恭送總統離開後才開課、上課， 不敢再抱怨一句。陳佩琪抱怨歸抱怨，還是表示，柯文哲2個整天坐在那裡很認真地聽講，期間有許多老師和後輩、學生、老同事過來加油打氣， 在那種熟悉的環境中，感覺上他真的輕鬆許多，也有笑容了，也會和人寒喧打招呼，大家認識的阿北回來一半了。