我是廣告 請繼續往下閱讀

▲位於霧峰山區的台中「燕圾湖」，先用防水布及沙包壓在表面。（圖／江和樹提供，2025.11.10）

▲位於霧峰山區的台中「燕圾湖」，先用防水布及沙包壓在表面。（圖／江和樹提供，2025.11.10）

▲ 江和樹今天再度勘查位於霧峰山區的台中「燕圾湖」。（圖／江和樹提供，2025.11.10）

台中市上月在非洲豬瘟防疫期間，挖超級大坑掩埋廚餘遭市議員江和樹踢爆，網友戲稱「燕圾湖」一砲而紅，昨天「燕圾湖加蓋」的畫面在網路瘋傳，遭酸「我煮火鍋加蓋都比這個可靠」。江和樹表示，市府前天就開始進行防颱工作，蓋防水布的目的是避免雨水將上方掩蓋的泥土和木屑沖走，還在週邊挖淺溝以利排水，目前看起來是堪用的，而且也找不到更好的應變方法，他會時刻監督掩埋場的最新變化。台中市長盧秀燕昨天針對12處倒廚餘的衛生掩埋場防颱設施，表示都已鋪上防水布、釘上鉚釘，並加沙包，但網友曝光現場實況，懷疑台中市政府打算「讓老天協助收拾殘局」，還有人笑「在台中看見非洲原始部落的防水工法」，民進黨市議員陳淑華也喊話盧秀燕切莫一錯再錯，「快和你的新環保局長拿出專業來」！民眾黨市議員江和樹表示，市府前天就到霧峰垃圾場進行防颱工作，是12個垃圾最早施作的，由於他是最早到場監督的民意代表，市府為表尊重民意，昨天傳「完工照」給他看，除了網友說的防水布、鉚釘、沙包、圍籬，還在週邊挖出淺溝，下雨時可以有效引導水流，不致造成嚴重沖刷。江和樹說，若真的發生災情，真的受害的是他的選民，而非網路上嘴砲的酸民，但颱風即將來臨，來不及再做其他大型防護措施，他初步認為這樣的應變設施是可以的。為了眼見為憑，今（10）日下午3點他將再度進場了解，明後天風雨來時，也會時刻掌握最新情況，絕不容許網友預言的污染情形發生。