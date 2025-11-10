我是廣告 請繼續往下閱讀

▲輕軌車站設施增設防潑水透明罩。（圖／高市府捷運局提供）

中颱鳳凰進逼臺灣，高市府捷運局與高雄捷運公司，於颱風來臨前週末，已針對輕軌車站與沿線相關措施完成防颱整備。捷運局表示，鳳凰颱風來襲，針對輕軌設施設備、排水系統及沿線樹木全面檢查，務求系統運作穩定、行車安全無虞。捷運局長吳嘉昌表示，高捷公司於颱風來臨前即已完成各項防護整備，捷運局也全程督導並確認各環節落實狀況。「颱風應變期間，最重要就是輕軌營運穩定與市民安全。提醒旅客颱風警報期間，留意天氣變化，減少不必要外出，共同守護平安。」有關輕軌沿線樹木的加固保護，除了全面檢視防汛整備措施，強化巡檢，已完成車站及沿線285棵樹木加固及剪修。捷運局今年於大順路與美術館，兩處林蔭隧道處的雨豆樹與小葉欖仁樹，增設AI智慧樹木傾斜監測系統，將可即時監測樹木動態，確保輕軌營運安全與穩定。高雄捷運公司針對輕軌營運路段，依颱風應變計畫啟動「防颱整備」，包含完成防颱重點項目演練、機廠防水閘門與砂包、移動式防洪擋板等設施裝設、排水設施檢查及完成1,424處側溝清淤。同時，為了確保颱風災後，快速整備恢復營運，本次整備，分區預先準備重機械與大鋼牙、抓斗車、山貓、吊卡車等災害搶救機具裝備待命。