鳳凰颱風9日升級為強颱，並預測在這周三（12日）晚間登陸台灣西部，一名自稱台灣大學大氣系的網友9日發出祭品文，稱願賭上大氣系招牌，預測12日至14日間，台北至少會放2天颱風假，如果少一天假，就請100份雞排和珍奶，如果都沒放假，就各請300份，引發熱議。有名疑似台大大氣系學生的網友在臉書粉專「黑特帝大」發文表示，「先在這邊立個文！賭上大氣系的招牌！11月12日至14日，台北至少放2天颱風假！少一天我請100份雞排加波霸奶茶！都沒放我各請300份！」該名網友表示，如果預測完全失準，16日中午12點將在台大傅鐘下方發放雞排和波霸奶茶；貼文一出，至今（10）日已累積破萬讚和3千五百多則留言，網友們紛紛表示，「就說了颱風假不能問大氣系要問政治系」、「你也許懂大氣，但你不懂蔣萬安的小氣」、「我覺得可以率先宣布您的錢包停班停課了」、「我是覺得台北不會放假⋯所以你可以向雞排店和飲料店洽談了⋯」、「我找到理由上台北了」。目前中央氣象署預估鳳凰台灣最新路徑，在通過菲律賓呂宋島進入南海後重整，接著北轉朝台灣而來，