▲新加坡海軍也使用拉法葉級巡防艦，此型軍艦看起來就比台灣新穎。（圖／US Navy）

▲目前空軍以F-16戰機機隊為大宗，計有200多架F-16戰機於空軍服役。（資料照／記者呂炯昌攝）

※建軍備戰要很多錢。※三軍裝備難以擺脫美系裝備。10月初台灣傳出購買飆風戰機機隊新聞；11月初又傳出若台灣購買飆風戰機機隊的話，在台授權生產會是最佳解方的消息。台灣空軍幻象2000機隊自1997年服役迄今已經28年，期間雖然經過延壽計劃但最終也只期望服役到2035年，當時下一代戰機在哪邊的問題，事實上跟台灣空軍二代戰機換裝前的狀況一模一樣。當時空軍考量是那種機種要替代F-104戰機，現在則是那種機種要替代幻象2000戰機。空軍目前三型主力戰機為美系F-16、自製IDF戰機、法系幻象2000，這三型主力戰機在每次基地開放時的單機表演科目，實際上群眾已經都會背誦了，因為20年間竟然都差不多。在下一代戰機需求孔急的情況下，不只是空軍，連一般民眾與航迷都在幫忙空軍盤點下一代戰機機型，種類琳瑯滿目。這些替代機種目前已知首選的有美系的F-35、美國海軍使用的F/A-18C/D、波音公司F-15EX以及飆風戰機，每當群眾談起這些戰機時大家都津津樂道，但卻忘記了空軍F-16戰機機隊很龐大。經過鳳翔計畫後空軍新購66架F-16V戰機，已完成的鳳展計畫也有141架，200多架美系戰機加上自製與法系戰機，第一線飛行員超過300名以上，在這樣狹小的空域上維持那樣多戰機，確實是台灣另類奇蹟。空軍戰機由於速度快，戰時可迅速集結與運用，相較陸海軍運用彈性為大，但缺點是空軍戰機相當依賴基地支援，建置成本大且飛行員培養不易。台灣國防的困境之一是沒錢，以飆風戰機來說，平均單價約1.5億歐元或是50億台幣，升級與新購F-16V戰機已經花了一大筆錢，IDF戰機也要性能提升，運輸機隊也傳出要新購C-130J。林林總總都需要錢，這還不計海軍海鯤號潛艦與後續7艘潛艦，陸軍新購M1A2T戰車、海馬斯火箭、M109A7自走砲等。錢從哪邊來是一個好問題，民眾通常不會想到這個問題，政府的作法則是加稅或是發行公債。就台灣目前的經濟情況來說，似乎不存在購置新型法系戰機的財源。台灣國防另一個缺陷是依賴美國，必須說明的是，美國是唯一敢賣武器給台灣卻不怕得罪中國的國家。這項政策的缺點就是受制於美國。台灣大規模採購法系裝備的年代為1990年，包含拉法葉軍艦、幻象2000戰機以及APILAS反甲火箭。其中拉法葉軍艦發生著名的軍購弊案以及尹清楓上校命案，幻象2000戰機則發生座艙起霧事件。這些案例其實會減損台灣繼續採購法系裝備的意願。再以飆風戰機來說，台灣若有財力採購飆風戰機的話還要考慮印巴空戰，印巴空戰印軍飆風戰機表現不佳，台灣若採購飆風戰機時一定會增大要求，例如選配更佳的電戰設施、新型的空對空與空對地武器，這些裝備都需要額外更多的錢。即使台灣有經費採購且法國有意願出售飆風戰機的話，還得考慮美國會搶單！澳洲潛艦採購案原本是法國得標，後續美國等國組成AUKUS聯盟搶單！積極出售武器除了可以收取外匯外，另外一個重點就是箝制與操作外交槓桿，中美關係不好時就出售台灣一些高端武器，關係好時就舉行中美領導人峰會，小國幾無外交空間。空軍對機隊的規劃就是以美系F-16戰機為大宗，IDF戰機未來若不做性能升級的話，在無法獲得美製F-35戰機的情況下，很可能美國會繼續出售F-16戰機給台灣，類似美國出售F-16戰機給土耳其的案例。只不過土耳其有下一代的KAAN戰機計畫，台灣空軍五代戰機計畫似乎已經告終。陸海軍的狀況幾乎也是一樣。陸戰M1A2T戰車與海馬斯火箭車勉強算是與美軍匹配的現役裝備，其他主戰裝備例如M109自走砲、陸航直升機等也都是。海軍方面更慘，除法系拉法葉巡防艦外，其他基隆級驅逐艦、濟陽級巡防艦、光華一號的成功級巡防艦，清一色美系裝備。美系裝備好用，除了價格便宜外，受制於人是台灣國防的最大缺點。依賴中科院、軍備局、台船與漢翔等國防軍工企業的產品，或是走國防自主的道路前進是好的，但這需要學習成本與時間。偏偏台灣已經沒有甚麼時間去搞國防自主，更要命的是國人對研製自製武器的學習成本容忍度很低，這相當不利國防自主。●作者：楊威利／資深軍事評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com