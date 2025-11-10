我是廣告 請繼續往下閱讀

▲何超蓮和竇驍在澳洲玩衝浪，被網友直擊。（圖／翻攝自微博@新浪娛樂）

香港賭王千金何超蓮2023年和男星竇驍結婚，不過夫妻倆越來越少同框，就連知名製作人向太（陳嵐）都疑似爆料他們婚變，近來有網友在澳洲直擊竇驍和何超蓮，2人有說有笑，感情相當不錯，婚變消息不攻自破。近來有網友在微博發文，表示在澳洲巧遇何超蓮和竇驍，兩人都穿著衝浪的裝備，光著腳丫，不時地交談，看起來感情非常好，原PO也寫下，「沒上前打擾，但忍不住拍照，明明人家感情甚好。」還說何超蓮和他們對到眼時，還主動打招呼。事實上，香港知名製作人向華強的老婆向太上個月在影片中爆料，有富家女和演員老公鬧離婚，才會讓何超蓮和竇驍的婚姻關係受到討論，但向太事後也已經下架影片，竇驍也在微博澄清，「其次我們本不想回應這些莫須有的話題，沒成想事態變得越來越離譜。所以還望大家勿信謠勿傳謠，感謝。」36歲的竇驍2010年出演張藝謀的電影《山楂樹之戀》，飾演溫柔深情的男主角「老三」。該片不僅在全球取得優異票房，更讓竇驍以「謀男郎」之姿迅速崛起，一舉斬獲多項新人獎項，為其演藝事業奠定了堅實的基礎。2017年在電視劇《楚喬傳》中飾演燕洵成功走紅。