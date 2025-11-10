我是廣告 請繼續往下閱讀

2026九合一大選和2028總統大選緊密相連，作為連任機率極高的現任台北市長蔣萬安，未來是否有機會任總統之位備受關注。塔羅牌小孟老師認為，蔣萬安面相有「龍臉」，和總統賴清德一樣，未來有機會登頂大位。小孟老師近日Po出一段預言影片，影片中為蔣萬安抽選未來運勢塔羅牌，抽到「權杖伺者逆位」，意指蔣萬安會好好的當完市長，因他目標不只在北市，因此會盡量遠離一些不乾不淨的人。面相部分，小孟老師指出，「他有小龍的臉，賴清德也是龍臉」，加上蔣支持者多元，有婦女票、年輕票、同志票，長輩也感覺他滿正派真實的，因此未來有機會「登大位」成為台灣領導者，不僅可以得到美國信任，也可以拉攏中國。話鋒一轉，小孟老師提醒道，明年是馬年，屬馬的蔣萬安犯太歲要低調一些，做任何事都要謹慎；然而，前台北市長、前民眾黨主席柯文哲「沒有總統命」，且66歲後命格走空亡命理師周映君曾在10月時經分析認為「蔣萬安沒有總統命」，蔣萬安是否能登大位一事眾說紛紜。