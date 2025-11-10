我是廣告 請繼續往下閱讀

▲透過兩縣市合作，成功將苗栗的福菜、芋頭、紅棗等「好豐味」，透過市場活化再生，走進消費者日常生活。（圖／業者提供）

▲膳馨主廚鄭乃綱參加上舉兩縣市合辦的「苗栗好豐味 × 大廚上菜秀」活動。（圖／業者提供）

苗栗縣政府推動「苗栗好豐味 × 大廚上菜秀」跨縣市合作大獲好評後，持續行銷在地農特產品升級與品牌再造，成功將合作成果打進消費市場。台中知名餐飲品牌膳馨餐廳宣布，即日起旗下門市同步推出聯名「豐味苗栗」冬季特色料理，消費者不用遠赴苗栗，就能輕鬆品嚐由名廚巧思與在地食材交織出的驚喜美味。本次冬季特色料理中，最受矚目的新品是「芋頭清燉糯米雞」。主廚將苗栗盛產的鬆軟芋頭與甜潤紅棗完美融合，結合中式清燉工法，成就兼具溫潤滋補與在地特色的代表性佳餚。膳馨副總蔡馨誼表示，這道料理的靈感正是汲取上月「大廚上菜秀」活動中的創意火花，象徵苗栗特色食材不僅能延伸至高端餐飲，更能以時尚風貌融入日常餐桌，體現傳統與現代的精彩碰撞。膳馨強調，這份菜單並非單純的食材應用，而是源自主廚團隊與苗栗食材的深入研究與創新演繹。透過專業餐飲設計，每一道菜色都承載著苗栗的風土故事與主廚的獨特巧思，讓民眾在享用美食的同時，也能深刻感受到農產與文化的雙重魅力。蔡馨誼表示，非常榮幸能參與由兩縣市官方領軍的跨縣市合作。主廚們已將在交流活動中所激發的創意與在地風味，完整融入膳馨的冬季菜單設計。未來將結合線上社群活動，邀請更多民眾一同探索與支持苗栗在地食材的無限可能性。值得一提的是，本次合作展現了農業推廣的產業新模式，成功將苗栗的福菜、芋頭、紅棗等「好豐味」，透過台中市場活化再生，走進全台消費者的日常生活。