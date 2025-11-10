我是廣告 請繼續往下閱讀

▲食藥署教民眾處理檢出芬普尼雞蛋三步驟。（圖／食藥署提供）

食藥署聯合地方衛生局稽查，發現有15萬顆雞蛋農藥殘留「芬普尼代謝物」，不符合規定，並流向9縣市全聯、楓康等販售通路商，衛生局正下架回收停售，也請消費者停止使用。食藥署也說明，若擔憂，可從盒子或籃子上的QRcode上掃描後，出現「I47」，就先不要吃。芬普尼蛋事件爆出後，讓不少民眾恐慌，食藥署今（10）日召開記者會說明。而陳志維說，當事件爆發後，也有請地方政府前往畜牧場抽驗飼料，「飼料是合格的。」而環境部持續查察中。陳志維指出，後續配合食藥署，無論是出洗選場或蛋雞場，都會確保合格後才出廠。食藥署長姜至剛表示，在蛋品上噴印的溯碼編號為「I47045」，I47為畜牧場、045為洗選場。他強調，因為散蛋在市場端每一籃蛋都有QRcode，若民眾擔憂，可從籃子上掃描出現「I47」數字，就可先停下來，不要吃。食藥署中區管理中心主任林旭陽則說，散蛋販售給一般市場的民眾，而中區部分有提供給2家業者，今天已經將剩下的雞蛋下架回收完成。食藥署提醒，在處理芬普尼雞蛋時有3步驟，包括查看蛋品上噴印的溯碼編號，第一行為（畜牧場／洗選場）I47045、第二行則是（包裝日期／生產方式）251023C、251027C、251030C、251103C。同時提醒民眾，請勿食用相關溯源編號的蛋品，若有購買到相關編號蛋品，可至原購買店退貨。有效日期為2025年10月23日、10月27日、10月30日、11月3日的雞蛋，總計15萬顆蛋。