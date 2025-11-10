我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年桃園市長選戰，民進黨立委王義川被外界視為熱門人選之一。王義川9日在民進黨桃園市黨部開講時，提出桃園航空不足之處，認為桃園市政府現在的規劃，讓剛下機的旅客全部往台北跑，但將旅客留在桃園機場周邊才是桃園市長該做的事；對此，粉專「政客爽」表示，「早就說了，王義川是張善政最恐懼的男人」。王義川昨日表示，現在剛下機的旅客，全部往台北市跑，「桃園國際機場第三航廈現在在蓋，連接國際的課題是什麼呢? 到了桃園國際機場的下一步是什麼？把他（旅客）困在桃園國際機場的周邊，才是桃園市政府該做的事」、「怎麼桃園市政府努力，人到桃園了趕快把他送去台北？那我們是怎麼？傻子喔？這才是重點啊！要不然你桃園市政府幹嘛呢？桃園市政府讓所有從桃園下飛機的旅客，第一時間全部往台北市跑，有人這樣嗎？」王義川指出，以日本的成田機場為例，旅客們下飛機第一步是趕快買票進品川跟山手線；韓國仁川也在做航空智慧城，希望把人留在當地，至少待個三小時也好，有各式各樣的方式把人留下來，一留下來就有工作機會，就會有產值。對此，政客爽今（10）日在臉書發文表示，「王義川昨天到桃園講桃園願景，痛批『怎麼到桃園出機場就指示要去台北往哪裡走，為什麼為這樣？』，強調『把旅客困在桃園機場周邊才是桃園市長該做的事情』」。政客爽指出，「冷知識：桃園機場是台灣北部唯一的大型國際級機場，所以會有到台灣各地的相關指示導覽，主管機關是賴政府交通部。」政客爽狠酸，「至於把旅客困在桃園機場周邊，相信是一個對台灣觀光發展至關重要的政見，建議王義川盡快提出相關政見。早就說了，王義川是張善政最恐懼的男人，這個政見穩了，以後旅客就通通待在桃園機場周邊。」貼文一出，網友們紛紛留言表示，「有他來選市長,，桃園就天天歡樂了,，穩了啦」、「機場捷運往北的全面停駛」、「這政策真的會讓張善政怕爆」、「很有園區味道」、「果然是可怕的對手誒」。