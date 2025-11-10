我是廣告 請繼續往下閱讀

▲何宜珊（左）和盧彥澤劇中感情甜蜜，在舞台上也大方放閃。（圖／台視）

尹昭德、黃瑄、盧彥澤、何宜珊合作《寶島西米樂 傳承》培養出好感情，日前一行人登上2025大稻埕秋穫季，穿上復古西裝與洋裝走上伸展台，宛如穿越回60年代的時光隧道。而尹昭德在劇中飾演的梅樹師身體越來越差，黃瑄只要看到尹昭德就忍不住落淚，入戲很深。眾人對於能走伸展台感到很新鮮，黃瑄感性地說：「來到大稻埕特別有意義，這裡的建築和氣氛就像回到劇中時代、真的很動人。」劇中飾演布莊老闆的馬國賢與陳婉婷笑稱：「踏到迪化街，就覺得整條街是我們的！」飾演「街長」的陳文山也打趣說：「我不緊張，大家看到我走秀才比較緊張吧！」而近來劇情皆因蔡祥的角色，讓故事情節更加精彩，她則幽默自嘲：「我是寶島亂源！今天便以褲裝呈現，我有如脫韁野馬的角色個性。」何宜珊也以俐落的西裝現身，她笑說：「劇中我一直想成為西裝師傅，是用這樣的心情來走台步的。」劇情充滿酸甜苦辣，盧彥澤飾演的「中和」與何宜珊飾演的「春燕」，將上演浪漫求婚橋段，兩人也將甜蜜情緒延續到舞台上，合體比愛心加上幸福的笑容，讓甜度直逼最高點。盧彥澤笑說：「我覺得接下來自己演得很過癮，大家可以期待一下後面的劇情編排。」另外，尹昭德飾演的梅樹師隨著身體狀況每況愈下，劇情將迎來催淚發展，黃瑄一想到之後的劇情走向，看到尹昭德就眼眶泛淚，受訪時直呼：「唉呦！看到你就好想哭。」尹昭德也難掩激動情緒表示：「梅樹師會在傳承與尊重徒弟意願之間做出很難的決定，但他仍堅持原則，接下來的發展請大家一定要準時收看。」《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播。