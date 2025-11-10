我是廣告 請繼續往下閱讀

2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，黨秘書長徐國勇更是強調會有「更大咖」的人出來參選，帶動氣勢，作為熱門人選之一的綠委王世堅昨（9）日指出，真正的大咖，要像是行政院副院長鄭麗君，或是行政院長卓榮泰這樣。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（10）日回應了。王世堅昨日在《下班瀚你聊》中表示，他還是會黨內懇切地表達說，有比他更適合的人，黨應讓最強的人出來，像苗博雅是參選台北市長的適合人選，他跟苗博雅在議會共事兩屆8年，苗博雅雖不是民進黨籍，但民進黨的想法是「成功不必在我」。另外，若民進黨提名吳怡農參選台北市長，他也一定全力幫忙。被問及徐國勇先前提到會有更「大咖」的人參選台北市長一事，王世堅認為，要像是行政院副院長鄭麗君，甚至是行政院長卓榮泰出來參選，才真的是大咖。對此，鍾佳濱今天上午在立院受訪回應，王世堅向來的發言都能夠引人注目，也常別出心裁提出另類的目標，大咖、其他的咖，王世堅向來有他自己的主張，他予以尊重。