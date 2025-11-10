我是廣告 請繼續往下閱讀

▲不論是臨時出差還是假日度假，只需打開 LINE，搜尋「HOL-hotelonline.ai」，即可選房、預訂、付款，一指完成！（圖／品牌提供）

你是否有過「臨時」出門後，一時需要找房留宿卻大傷腦筋的困擾？或是不方便用桌機筆電來找房訂房？現在就有一家新創公司發展出「全新智慧訂房平台 HOL-hotelonline.ai」，標榜用 LINE 即可輕鬆預訂旅宿，也不再需要下載 App、切換網頁或繁瑣註冊，開啟手機用 LINE 對話視窗就能直接完成訂房流程，為公司行號、家庭旅遊、朋友出遊提供更快速、便利的住宿預訂體驗。這家HOL-hotelonline.ai 智慧訂房平台強調，以結合 AI 技術與生活習慣，提供直覺式操作介面，不論是臨時出差還是假日度假，只需打開 LINE，搜尋「HOL-hotelonline.ai」，即可選房、預訂、付款，一指完成！尤其在平日(週日~週四/每週7天有5天)，可透過購買點數，使用點數預訂最低房價，並且HOL平台表示：未來將與相關行業整合及AI即時互動服務，將提供會員更聰明，便捷的多元訂房相關服務。HOL表示：HOL-hotelonline.ai提供兩種會員模式：免費會員：馬上註冊/立即使用，開啟訂房體驗，發現會員專屬權益。點數會員：立即購買點數+贈點，享受更多折扣優惠，未來點數規畫可用於實體門店消費、停車折抵、旅遊包車等多元用途。而未來 HOL指出：將持續拓展多元服務內容，打造成為一站式智慧旅遊平台，讓您出門旅行更輕鬆、省時又省錢！即刻開放｜全新訂房平台 HOL-hotelonline.ai 正式上線！用 LINE 即可輕鬆預訂旅宿🔍如何加入我們？只要打開 LINE 搜尋ID：👉 @hol.ai加入好友、註冊會員，即可開始體驗全新智慧訂房旅程！