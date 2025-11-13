我是廣告 請繼續往下閱讀

網紅「館長」陳之漢日前開直播嗆粉絲不捧場買產品，宣稱要把便當店「True飯」收攤，大罵「真的被偉大的民進黨害死」，結果，他昨日晚上又改口宣布便當店繼續營業，讓部分網友大傻眼，在True飯粉專留言表示：「跟到這種老闆也是了然」、「有這樣的老闆真的辛苦了」等。館長昨晚在YouTube貼文表示：「有沒有！我就說我永遠都會有流量，今天新聞不就開始全面造謠了？我宣布便當店繼續營業，氣死你們！」True飯粉專也跟進宣布：「我結束營業，我又開始營業惹，你們的心聲我們聽見了，看到大家這麼地捨不得，我們的館闆闆當然是於心不忍，咬著牙也要撐下去。」對此，大批網友留言支持，紛紛表示：「希望三重也開True飯」、「希望能到台中開ㄧ家」、「真的要開在台北內科」、「吃爆，氣死那些鳥」、「跟到這種老闆也是了然」。不過，同時也有大批網友狠酸：「加油館長，我想看館長繼續賠錢，繼續靠杯」、「不吃就是不吃，你可以叫館長請中國人來買」、「到時候結束營業又在直播哭哭、森77」、「沒差啦，再過不久又要結束營業了」等。