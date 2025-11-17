我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市府持續落實航空城規劃，其中串聯大園及青埔特區的主要幹道航青路於日前正式通車，信義房屋在地專家表示，航青路是南北向重要道路工程，通車後有效紓緩往來大園舊市區車流、加速周遭地區開發，也為青埔地區再增添吸引航空城相關族群的魅力。信義房屋青埔A18店執行協理張文宗表示，航青路是航空城計畫最具代表性、也是第一條全新開闢啟用的主幹道，全長約4.7公里，北接大園，能快速銜接國道2號大園交流道，南至青埔，全線沿捷運機場線A15至A17站開闢，穿越產業專區、乙種工業區、商業區、住宅區，並串聯多處公園、綠地。張文宗提到，過去青埔至舊大園市區往來仰賴中山南路，一定人潮加上道路因開闢已久較為蜿蜒；而航青路位置大致與原有中山南路平行，路寬達50公尺，規劃有雙向六線道，道路也較為筆直，故能有效紓緩車流、大大提升沿線交通便利性。張文宗分析，航青路被定位為航空城計畫的動脈原因有二，一是幫助在地的開發，路段沿捷運線建設，能串聯捷運沿線站點與周邊區域，促進地方發展；二則是替在地的產業聚落進駐與物流提供良好的基礎。此外，航青路地下更規畫有完善的排水工程、污水管線、共同管道及智能路燈等設施，沿線同步規劃2座特色公園以及10處綠地景觀優美，兼具休閒、運輸等機能，在近期啟用之後已成為在地居民慢跑、散步的去處。張文宗分析，航青路所銜接的青埔特區坐擁地利之便，價格相較雙北與竹北仍屬凹陷地帶，因此吸引不少兩地通勤族到此尋屋；而大園舊市區包括工業區、機場等重要設施，原本就有一定的就業與居住人口；在航青路通車之後，大大便利了航空城一帶與青埔之間的連結。近年政府許多大型公共建設陸續完工，加上大型百貨持續進駐，生活機能提升不少，相較於其他仍在開發中的地區，青埔仍是周遭居住首選地之一，隨著航青路的使用率逐漸提高，料將為青埔帶入航空城相關族群。