▲《大濛》呈現動盪年代的人性光輝，雖然情節哀傷，卻也有幽默感人的內容。（圖／華文創提供）

▲9m88（中）在《大濛》大都用台語演出，頗具新鮮感，且表現也很賣力。（圖／華文創提供）

▲曾敬驊在《大濛》出場次數不多，卻都讓人印象深刻。（圖／華文創提供）

第62屆金馬獎入圍11項的最大贏家《大濛》，描述白色恐怖時期，一位台灣小女孩和外省三輪車夫之間的動人情誼，被影評讚為21世紀的《悲情城市》。曾以《美國女孩》、《濁水漂流》角逐金馬獎的方郁婷與柯煒林，今年又以此片提名影后、影帝大獎，導演陳玉勳也繼《消失的情人節》後爭取第二座的最佳導演獎，。《大濛》在金馬影展首映後，先睹為快的觀眾頗有好評，情節描述方郁婷飾演的小女孩從嘉義到台北，想要領回遭槍斃的哥哥遺體安葬，一路上波折不斷。她差點被人騙去賣給聲色場所，意外被來自廣東的車夫柯煒林解救，而柯煒林則背負了曾出賣當兵長官的心裡陰影，最後方郁婷終於跟從小被送去當童養媳的大姊9m88重逢。片子主要情節發生在民國42年，劇組透過大量的舊時代照片、影片重新還原當時的台北街頭風貌，布景、陳設、服裝等都見得出用心。陳玉勳的劇本兼容真實人物情節與自己聽聞的白色恐怖受難者家人遭遇，在心酸之中仍有些許幽默喜趣，呈現動盪的年代，人與人之間仍能相互釋放善意，發出耀眼的光芒。常獲讚是「天才演員」的方郁婷，這次完全洗去洋派的現代感，講了一口流利的舊式台語，變成72年前的台灣南部女孩，眼神中還保有純稚與清新，全片戲分大都在她身上，她扛起了這個角色該有的重量。至於來自香港的柯煒林，更是做到了就算沒有出場、依舊存在感十足，嚴格來說雖是搭配方郁婷的角色，卻讓人有「旗鼓相當」的感覺，實力不俗。除了兩位主角，其他人物也各有發光的時刻，像是扮演哥哥的曾敬驊，出場不多卻讓人留下深刻印象，也是整部《大濛》不可或缺的角色。9m88苦練台語講述寓言故事，長長一大段，帶出全片情感的高潮。扮演警務人員的陳以文陰險狠辣、飾演妙賊的劉冠廷瀟灑逗趣、飾演方郁婷老年時期的潘麗麗光是一場激動落淚的戲就足以成為金馬女配角獎遺珠，為片子增色不少。以今年入圍金馬獎最佳劇情片的5部電影相比較，《大濛》的格局最大、技術搭配最強，又是以台灣歷史的發展為主題，最有機會得到台灣評審的支持，得獎機率頗受看好。第62屆金馬獎將於11月22日（週六）舉行頒獎典禮，《大濛》則在11月21-23日先推出口碑場，27日起正式在全台戲院上映。