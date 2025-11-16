麥當勞變色杯香港爆紅！根據《香港經濟日報》報導，速食業者麥當勞聯名知名飲料可口可樂，當地於11月14日開搶、掀起收藏者換領熱潮，截至下午4點30分，不少麥當勞餐廳都表示搶完換罄。《NOWNEWS今日新聞》記者發現，這款「可口可樂酷彩變色杯」台灣早就有賣，台灣麥當勞表示：「使用歡樂送購買炸蝦天婦羅系列套餐，39元就能加購一個」，5色開搶資訊一次看。
麥當勞變色杯香港爆紅！開搶當天多店秒殺
根據《香港經濟日報》報導，速食業者麥當勞聯名知名飲料可口可樂，當地於11月14日上午11點開搶，由於今年「可口可樂變色杯」設計新穎，隨即掀起收藏者換領熱潮。消費者需先領取APP優惠券，到香港麥當勞購買「菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽」指定套餐即可贈送「可口可樂變色杯」。
當天截至下午4點30分，APP系統上不少麥當勞餐廳已顯示「禮品換罄」；香港經濟日報表示，不到一天就被搶完，尤其「港島所餘下可換的商舖最少」。事實上，麥當勞x可口可樂變色杯也早在新加坡掀起話題。
「可口可樂酷彩變色杯」台灣也有！麥當勞：歡樂送加購開搶
《NOWNEWS今日新聞》記者發現，這款「可口可樂酷彩變色杯」台灣早就有賣！台灣麥當勞表示，即日起至12月9日（或售完為止），使用歡樂送購買炸蝦天婦羅系列套餐或任一分享餐，加構39元就能購買「可口可樂酷彩變色杯」乙個。提醒大家，每份套餐限加購乙個，款式隨機出貨，恕無法指定。
「可口可樂酷彩變色杯」容量為470毫升，總共打造紅色、黃色、桃紅色、藍色、綠色共5款顏色，以食品級鋁製成，符合國家食品容器包裝衛生標準。原本銀色的杯子，只要倒入低於8°C的飲料，杯身就會瞬間變色，掀起不少粉絲體驗打卡。
看看網友分享實際變色影片，「可口可樂酷彩變色杯」上色速度好快，先出現一點漸層感、隨即顯現飽和的色澤，讓人忍不住發出讚嘆。有興趣的朋友，趕快收集玩玩看。
另外，頂呱呱萬聖節聯名鬼娃恰吉CHUCKY周邊也默默搶爆，速速推出第二波「磁吸燈箱」，跟上這波迷你佈置小物燈箱熱潮，頂呱呱推出4款趣味造型，而且還是正反雙面不同圖案的設計，有點買到賺到的感覺。目前全台門市預購趣味價249元（隨機出貨，恕無法挑選）。
提醒大家，先到頂呱呱門市登記，到貨後會由門市人員通知取貨；頂呱呱表示，最快11月21日起開始領取第一波（實際依門市通知為準）。
資料來源：香港麥當勞、香港經濟日報、台灣麥當勞、頂呱呱
