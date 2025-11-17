我是廣告 請繼續往下閱讀

日本鹿兒島縣櫻島火山今（16日）發生連續噴發，火山灰最高直衝海拔4400公尺，造成往返鹿兒島的國內以及國際航班大受影響，已知至少47架次航班取消。根據南日本新聞社報導，16日凌晨12點57分左右，櫻島南嶽火山口發生爆炸，上午8點50分前又發生了三次噴發，火山噴煙最高直衝海拔4400公尺，為2024年10月18日以來首次突破4000公尺大關。此次爆炸是今年8月22日以來首次，今年累計已達151次。11月16日共4次爆炸，最大噴石飛散至距火山口1000～1400公尺外，並未發生火山碎屑流。根據鹿兒島當地氣象台說法，櫻島在5月、7月與8月曾觀測到山體膨脹，但其後呈現收縮。噴火警戒等級為3。當地氣象台呼籲，在南岳山頂火口與昭和火口周邊約2公里範圍內，可能發生伴隨大型噴石與火山碎屑流的噴發，需提高警戒。因櫻島火山接連噴發造成的火山灰影響，16日鹿兒島縣霧島市的鹿兒島機場共有國內外航線共47個航班停飛。許多原訂隔天要上班的遊客與返鄉旅客被迫滯留，航空公司櫃檯前排起要求改票或退票的長長人龍。