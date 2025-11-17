我是廣告 請繼續往下閱讀

美國為遏止東南亞跨境詐騙掏空美國民眾資金，司法部宣布成立「打擊詐騙中心工作組」，並已派遣聯邦調查局（FBI）探員前往泰國，協助鎖定緬甸境內多個詐騙園區，包括長年由克倫邦邊防警衛隊庇護、臭名昭著的KK園區。根據緬甸反軍政府媒體《伊洛瓦底》報導，美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室12日發布聲明指出，新成立的工作組由司法部刑事司、FBI、美國特勤局與檢察官辦公室聯手組成，專責掃蕩以緬甸、寮國及柬埔寨為主要基地的跨國詐騙集團。工作組表示，將動用「所有現有政府手段」，包括制裁、凍結資產與刑事起訴，從上游切斷詐騙中心的資金鏈。同時也會強化保護美國基礎設施不被詐團利用，並透過教育與賠償機制協助受害者。工作組負責人、華盛頓聯邦檢察官皮羅指出，這些詐騙中心正把美國民眾的大量資金「轉移到中國犯罪團伙手裡」。他強調，美國有權起訴境外涉案人士並查封海外資產。目前，美方已將緬甸、寮國和柬埔寨多名中國籍核心主嫌列為追緝目標，相關行動已查扣超過4億美元（約新台幣122億元）加密貨幣，並對八千萬美元展開沒收程序。美國政府估算，去年美國民眾遭東南亞詐騙集團騙走至少100億美元，比前年暴增六成六。美國也宣布，因民主克倫佛教軍（DKBA）涉協助針對美國人的詐騙活動，將其四名領導人與關聯實體納入制裁名單。另一方面，東南亞六國，包括柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南與中國，近日在雲南昆明召開部級會議，達成跨境打詐共識，將建立即時數據共享、跨國聯絡官制度與更嚴格的SIM卡管理機制。泰國皇家警察副總長集拉波表示，詐騙園區已形成跨境「犯罪生態系統」，侵害六國民眾，他呼籲「犯罪沒有國界，執法也不該有國界」。六國最終通過二十一項合作要點，包括聯合突擊、證據共享、引渡、資產查封、跨境情資交換與年度檢討會議等。