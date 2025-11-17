入秋最強冷空氣襲台，中央氣象署預報員表示，今（17）日東北季風帶來的冷空氣正式影響，北部、宜蘭、花蓮白天率先感受明顯的冷秋，中南部、花東將在週二（11月18日）開始感受變冷，週一、週二基隆北海岸、宜蘭、大台北山區也要注意局部大雨；週三（11月19日）全台有感涼冷，低溫不到15度，預計週末氣溫才會漸漸回升。
今天的天氣：入秋最強冷空氣抵達 北台灣率先降溫
11月17日今天的天氣，氣象署指出，東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19至20度，其它地區早晚低溫19至22度，高溫26至30度。
今天迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間長，有局部大雨發生的機率，桃園以北其他地區降雨機率也高，至於竹苗及花蓮也會有局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區也有零星降雨，中南部平地為多雲到晴。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東
普通：北部、中部、雲嘉南、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏
環境部提及，今天東北季風增強，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部污染物稍易累積，晚起東北風可能挾帶微量境外移入影響臺灣及離島地區，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化。
明天的天氣：冷空氣持續影響 北東大雨依舊
11月19日明天的天氣，氣象署提及，降雨時間長，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部大雨，桃竹苗、花蓮也有局部雨勢，台東、恆春半島、中南部山區也有零星雨，其它地區雲可見陽光；低溫在北部、宜蘭16度、中部18度、南部和花東19度。
一周天氣：周三深夜全台最冷 周四後才回溫
氣象署指出，周三各地感受涼冷，雨勢有稍微趨緩，但迎風面的北部、宜花仍有局部雨，台東、恆春半島也還是有零星雨；低溫在北部、宜蘭、中部剩下16度、南部和花蓮18度、台東20度。
氣象署說明，周四、周五（11月20日至11月21日），同樣是東北季風影響，冷空氣相對周二、周三弱，溫度略回升，北部、宜花仍涼；北台灣的降雨範圍縮小至大台北山區、基隆北海岸，但東半部仍有局部雨；北部、宜蘭、中部15至17度，南部和花蓮17至19度，台東19至20度。
資料來源：中央氣象署、環境部
