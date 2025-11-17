今年季末即將挑戰美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）的讀賣巨人隊主砲岡本和真，過去2天身披日本武士隊戰袍，投入與韓國國家隊的「日韓交流賽」。首戰扛先發第4棒的岡本，吸引多位大聯盟球探到場觀賽，日媒報導，有球探表示，在他心中岡本的評價比養樂多燕子隊主砲村上宗隆更高；也有球探指出，岡本有具備在大聯盟生存的特質，也就是「鈍感力（面對挫折和傷痛時的耐力與從容）」。
日韓交流賽首戰僅打1打席 岡本和真強調身體沒問題
根據日本媒體《Full-Count》報導，15日與韓國隊的首戰，岡本扛日本隊第4棒，當天在東京巨蛋球探席，吸引包含洋基、費城人、教士、天使、藍鳥、白襪、道奇等大聯盟球探到場觀賽。
不過岡本首戰僅打1個打數，敲出中外野飛球後就退場，對此岡本表示，「原本的安排就是這樣，身體沒有任何問題，我很健康。」儘管如此，球探之間仍議論紛紛岡本的身體是否有異狀。
球探認為岡本評價高過村上 但2人都具備在美職生存的「鈍感力」
休賽季除了岡本受關注，養樂多隊強打村上宗隆同樣是大聯盟球隊爭取的對象，但在球探之間有不少人對村上提出疑慮。有球探指出，村上三振太多，對快速球的反應存疑，「他能否打到內角高的速球？這點讓人有疑問。」
不過也有球探指出，岡本與村上都具備在美國生存的特質，「在環境大不同的美國，過度敏感的人很容易吃虧。那種『鈍感力』很重要，岡本與村上似乎都具備這種好的鈍感特質。」
球探說選手在練習時的態度也在觀察範圍內，「岡本的優點是他練習時不會過度用力，保持適度放鬆，能在任何場地都維持自己節奏、專注於比賽的人，最終才會真正成功。」有美國媒體預測岡本可能拿到4年9000萬美元（約140億台幣）的大合約。
更多大聯盟相關新聞：
金慧成出局？道奇想補紅雀全能內野手多諾文 美媒：他恐變成冗員
MLB／道奇鎖定洋基終結者威廉斯！美媒：他們知道牛棚是最大弱點
