《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理今（17）日的娛樂新聞搶先看：網紅謝侑芯命喪馬來西亞吉隆坡的飯店，遺體在經過解剖調查後，昨（16）日終於在當地火化，骨灰則預計本週返台。在益智節目《百萬小學堂》爆紅的小學生「小西瓜」如今已長大了，成為美女中醫師。韓籍啦啦隊女神南珉貞昨晚也到SUPER JUNIOR大巨蛋演唱會朝聖，拋出藍色彩帶。
📌謝侑芯骨灰本週返台！低調舉行告別式 經紀人鼻酸：終於要回家
31歲網紅謝侑芯在馬來西亞身亡，遺體歷時25天終於在昨日火化，骨灰預計本週返台並由家人替她舉行低調的私人告別式。謝侑芯經紀人表示會到場送她最後一程，也鼻酸地說：「我很高興侑芯終於要回家了，回到她家人、深愛的朋友身邊」。律師則強調，家屬領回遺體並不代表謝侑芯命案調查結束，警方仍待法醫出具解剖報告釐清案情。
📌《百萬小學堂》小西瓜長大了！現成林口長庚中醫師 完全沒走鐘
《百萬小學堂》的「小西瓜」廖書嫻近況再掀討論，立委葉元之近日突然在社群上曬出與小西瓜的合照，透露她已成為林口長庚的中醫師，讓網友驚呼「童星成學霸」。從照片中可以看到，小西瓜外型依舊甜美，氣質更添專業；她2017年以學測74級分錄取長庚大學中醫系，曾分享當初參加節目是因製作單位到校發傳單，她一時興起報名，就這樣從第一集一直錄到節目結束。
📌南珉貞朝聖SUPER JUNIOR演唱會！拋寶藍色彩帶：先提前來練習
韓籍啦啦隊女神「台妹小南」南珉貞16日前往大巨蛋朝聖SUPER JUNIOR演唱會，因官方色「寶藍」與富邦悍將同色，她在現場拋彩帶並笑喊：「為了明年拋彩帶，先來提前練習！」逗趣發文吸引大批球迷朝聖，笑喊：「明年一起拋」、「期待總冠軍」。就連悍將領隊陳昭如也回應：「一定要的！」
資料來源：葉元之臉書、南珉貞IG
