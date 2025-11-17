由張小燕主持的益智節目《百萬小學堂》當初捧紅不少小學生智囊團童星，其中最讓觀眾印象深刻的就是氣質沉穩又聰明的「小西瓜」廖書嫻。昨（16）日立委葉元之就突然在臉書分享一張與小西瓜的合照，透露她已成為林口長庚的中醫師，照片曝光後被粉絲讚翻，直呼小西瓜「完全沒走鐘」、「小學霸長大了，變得更漂亮了」。
小西瓜現況曝光！已經成為長庚中醫師
葉元之昨日在臉書、IG等社群發文，PO出一張與小西瓜的合照，表示自己去參加中醫嘉年華才知道，「原來小西瓜現在是林口長庚的中醫師。」葉元之還開玩笑說：「我是看她節目長大的，時間過得真快。」
只見照片中的小西瓜已把招牌短髮留長，身穿碎花洋裝，五官與當年模樣對比幾乎一點都沒變，可以說是等比例放大，粉絲看了也紛紛留言驚呼，「她的臉沒什麼變，認得出來」、「小時候氣質就很好了，現在也成為了很棒的大人」、「這下門診要爆了」、「真的完全沒走鐘」、「小學霸長大了，變得更漂亮了」。
《百萬小學堂》捧紅小西瓜 她沒走星路、繼續當學霸
《百萬小學堂》從2008年10月開播，一直播到2013年5月才收攤，小西瓜當時就讀松山國小，被選進智囊團後，從節目第一集一直錄到最後一集，經常搶答許多連大人都搞不清楚的知識題目，解題富有邏輯性，口條也很清晰，讓觀眾對她印象深刻。
當時的小西瓜也早就立志要當中醫師，因此在節目停播後，她並沒有繼續往演藝圈發展，而是選擇回歸學業，學測時更以74級（滿級75）的好成績考入長庚大學中醫系，並在去年唸完7年級順利畢業。
小西瓜26歲就當上中醫師 綽號由來曝光
如今透過葉元之的分享，大家才知道小西瓜已經正式當上中醫師了，推斷她的年紀，小西瓜今年應該已26歲，追夢成功讓粉絲都感到佩服不已。小西瓜去年也有接受網紅Kelly的採訪，透露當年取這個綽號的原因，是因為她身材嬌小，本來羽球教練想叫她「小冬瓜」，但覺得不好聽，後來才幫她取「小西瓜」，意外沿用到現在。
資料來源：葉元之臉書、Kelly Tsai YouTube、台視YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
葉元之昨日在臉書、IG等社群發文，PO出一張與小西瓜的合照，表示自己去參加中醫嘉年華才知道，「原來小西瓜現在是林口長庚的中醫師。」葉元之還開玩笑說：「我是看她節目長大的，時間過得真快。」
只見照片中的小西瓜已把招牌短髮留長，身穿碎花洋裝，五官與當年模樣對比幾乎一點都沒變，可以說是等比例放大，粉絲看了也紛紛留言驚呼，「她的臉沒什麼變，認得出來」、「小時候氣質就很好了，現在也成為了很棒的大人」、「這下門診要爆了」、「真的完全沒走鐘」、「小學霸長大了，變得更漂亮了」。
《百萬小學堂》從2008年10月開播，一直播到2013年5月才收攤，小西瓜當時就讀松山國小，被選進智囊團後，從節目第一集一直錄到最後一集，經常搶答許多連大人都搞不清楚的知識題目，解題富有邏輯性，口條也很清晰，讓觀眾對她印象深刻。
當時的小西瓜也早就立志要當中醫師，因此在節目停播後，她並沒有繼續往演藝圈發展，而是選擇回歸學業，學測時更以74級（滿級75）的好成績考入長庚大學中醫系，並在去年唸完7年級順利畢業。
如今透過葉元之的分享，大家才知道小西瓜已經正式當上中醫師了，推斷她的年紀，小西瓜今年應該已26歲，追夢成功讓粉絲都感到佩服不已。小西瓜去年也有接受網紅Kelly的採訪，透露當年取這個綽號的原因，是因為她身材嬌小，本來羽球教練想叫她「小冬瓜」，但覺得不好聽，後來才幫她取「小西瓜」，意外沿用到現在。
資料來源：葉元之臉書、Kelly Tsai YouTube、台視YouTube