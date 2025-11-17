周一開工不憂鬱，星巴克表示，「買一送一」咖啡優惠大杯55元起，連喝2天歡樂同慶好友分享日。CAMA CAFE表示，早餐咖啡「現折10元」優惠券爽領，「LINE Pay好康地圖」划算喝好康。《NOWNEWS今日新聞》記者整理最新兩大咖啡優惠，本文提供給讀者一次掌握。
星巴克：今「買一送一」喝2天咖啡優惠！大杯55元起
最新「星巴克買一送一」今起連喝2天咖啡優惠！星巴克表示，歡樂同慶好友分享日，2025年11月17日(一)至11月18日(二)，活動期間11:00-20:00購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。相當於今天買同品項兩杯、通通半價爽喝要把握。
星巴克怎麼買最便宜？《NOWNEWS今日新聞》記者推薦菜單：
◾️草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元（原價110元）
◾️美式咖啡57.5元（原價115元）
◾️香草風味星冰樂62.5元（原價125元）
◾️那堤70元（原價140元）
提醒大家，不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
CAMA CAFE：早餐咖啡「折抵10元」LINE Pay優惠券
CAMA CAFE表示，11月早餐咖啡「現折10元」優惠活動別錯過！即日起至12月31日，於「LINE Pay好康地圖」領取「10元優惠券」，結帳時使用LINE Pay付款單筆消費滿120元，即可「折抵10元」。
LINE Pay表示，參加活動前請務必先進入LINE Pay，依序點選「設定」→「服務條款」→「行銷資訊提供政策」，確認頁面上方是否已勾選同意，如未同意將無法獲得活動回饋。
提醒大家，每週每帳號限領1次，每週限量40000張發完為止；使用iPASS MONEY帳戶付款時，無法搭配LINE POINTS點數或LINE Pay優惠券折抵消費金額。
資料來源：星巴克、CAMA CAFE、LINE Pay
