我是廣告 請繼續往下閱讀

達拉斯獨行俠隊近期噩夢持續。球隊主力前鋒戴維斯（Anthony Davis）的傷勢仍未痊癒，球團今（17）日宣布，他將再缺席至少7到10天，持續因左小腿拉傷進行復健。這意味著他將至少再錯過6場比賽，最快也要到下週中才能復出。戴維斯自10月29日對上印第安那溜馬一役受傷以來，已連續缺席8場。在他的歸隊時間持續延後，以及厄文（Kyrie Irving）也雙雙受傷的情況下，獨行俠本季以3勝9敗位居西區倒數。戴維斯（Anthony Davis）在受傷前的表現相當亮眼，開季前4戰平均繳出25分、11.8籃板、2.8助攻、1.8抄截、1.5阻攻的頂級數據，是獨行俠攻防兩端不可或缺的支柱。但自從他受傷後，達拉斯戰績一路滑落，完全陷入低潮泥淖。AD出賽的4場比賽，球隊戰績為1勝3敗。而他缺陣期間，球隊戰績僅拿下1勝7敗，唯一勝場還是對戰目前僅有1勝的華盛頓巫師。這也凸顯了戴維斯對獨行俠的重要性，同時也證明球隊在缺少這位內線支柱後，幾乎沒有競爭力。戴維斯（Anthony Davis）去年2月透過震撼全聯盟的交易從洛杉磯湖人加盟，作為唐西奇（Luka Doncic）交易案的核心回報，他被寄望能與厄文組成雙星。然而現實卻令人失望，AD在加盟首戰不久便拉傷鼠蹊部，之後連續缺席18場；回歸後僅打8場便再度報銷。如今開季又因小腿傷缺陣，這位「玻璃主將」的健康問題再度成為獨行俠的最大隱憂。這次傷勢消息也緊接在球團大地震之後。球隊於上週開除總經理哈里森（Nico Harrison），他正是當初策畫戴維斯交易的關鍵人物。隨著哈里森（Nico Harrison）下台、庫班（Mark Cuban）重回決策圈，外界普遍認為達拉斯將開始重新評估整個陣容。若戴維斯的傷勢與穩定性持續成疑，他極有可能成為下一個被交易的明星球員。獨行俠現階段唯一能做的，就是等待戴維斯康復、同時思考是否該正式轉向重建。在唐西奇離去後，這支球隊似乎仍在尋找新的靈魂，狀元郎弗拉格（Cooper Flaag）能否成為救世主仍待觀察。