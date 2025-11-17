我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽今（17）日在聖安東尼奧上演一場西區內戰，馬刺坐鎮主場迎戰近況低迷的沙加緬度國王。儘管球隊核心文班亞馬（Victor Wembanyama）因傷休戰，但馬刺在福克斯（De'Aaron Fox）領軍下火力全開，全場最多取得19分領先，最終以 123：110 收下勝利，不僅終止2連敗，也將國王推入6連敗深淵。值得一提的是，威少替補上陣貢獻14分、9籃板與7助攻，生涯總得分正式升至史上第18位。比賽一開始，國王展現強勢攻勢，積極衝擊禁區，希望在開局取得上風。然而馬刺迅速以外線火力回敬，短短數分鐘內連飆多記三分，瞬間扭轉局勢。首節結束馬刺就拉開12分領先，奠定比賽勝基。第二節國王靠德羅贊（DeMar DeRozan）與沙波尼斯（Domantas Sabonis）穩住攻勢，一度將落後縮小至個位數，但馬刺多點開花，加上板凳球員輪番建功，半場仍握有8分優勢。進入下半場，馬刺攻勢愈加流暢。福克斯在外線與突破間自由切換，帶動團隊打出一波波高潮，將差距擴大到近20分。國王沒有放棄，德羅贊、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與蒙克（Malik Monk）接連砍分，一度在第3節追到僅差10分，讓比賽重新燃起懸念。決勝節，兩隊陷入激烈拉鋸。威少在場上展現老將價值，不僅切入屢屢得手，也多次助攻隊友得分。沙波尼斯也在籃下苦撐，努力縮小分差。但馬刺始終掌控節奏，福克斯在第四節多次以中距離與關鍵突破得手，殺死比賽。最終馬刺以13分之差擊敗國王，守住主場勝利。馬刺全隊共有 7 名球員得分上雙。福克斯全場挹注28分、11助攻，並以+20的正負值寫下全場最佳，在文班亞馬缺陣時扛起領袖角色。巴恩斯攻下20分，瓦塞爾貢獻16分與7助攻，科內特則繳出 13 分與 11 籃板的雙十成績，索漢與尚帕尼亦有穩定的輸出。國王方面，德羅贊拿下27分4助攻，施羅德攻下 22 分 6 籃板，沙波尼斯再度繳出17分、13籃板、5助攻的全能表現。威少替補上陣也非常積極，貢獻14分、9籃板與7助攻，但仍無力止住球隊連敗趨勢。馬刺在這場勝利後穩住西區前段班位置，而國王則持續陷入低潮，排名跌至西區末段。值得一提的是，本場比賽過後威少的生涯總得分正式升至NBA歷史第18位。